Набиуллина — о вариантах ставки на заседании ЦБ и перспективах ДКП

Банк России по итогам октябрьского заседания снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых. Аналитики разделились во мнении относительно прогнозов по ставке.

Глава Центробанка прокомментировала решение по ставке, а также текущую экономическую ситуацию и перспективы денежно-кредитной политики (ДКП).

Ключевые тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной

• Ситуация развивается в целом в рамках нашего прогноза, денежно-кредитные условия (ДКУ) остаются жесткими, что позволило принять решение о снижении ставки.

При этом председатель ЦБ РФ отметила, что с прошлого заседания реализовались существенные инфляционные риски. Это прежде всего увеличение дефицита бюджета в этом году и рост стоимости моторного топлива.

«В сентябре приостановилось замедление показателей устойчивой инфляции. Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен», — продолжила она.

«Мы учли все это в своем решении и, во-первых, уменьшили шаг смягчения политики, а во-вторых, повысили траекторию ключевой ставки, которая требуется для возвращения инфляции к 4%», — добавила Набиуллина.

• Текущие темпы роста цен ускорились — связано с динамикой цен на бензин и овощи.

• Устойчивые показатели инфляции все еще выше 4% и нет устойчивого тренда к их снижению. Инфляционные ожидания остаются высокими.

• Повышение прогноза ЦБ по инфляции на 2026 г. вызвано ростом налогов, повышенной индексацией тарифов ЖКХ.

• Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 г.

• Экономика постепенно выходит из состояния сильного перегрева прошлого года. Но этот процесс все еще не завершен.

«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5–1%. В следующие годы рост ВВП ускорится», — сообщила Эльвира Набиуллина.

• Наблюдается снижение прибыли компаний. В целом положение компаний остается стабильным. Мы видим, что происходит ухудшение положения малого и среднего бизнеса.

• Мы учитываем положение бизнеса при принятии решения по ставке. ДКУ остаются жесткими.

• К октябрю снижение ставок по кредитам приостановилось. В целом кредит экономике вырастет в 2025 г. на 8–11%.

• Укрепление рубля во многом связано с жесткой ДКП, также повлияло снижение спроса со стороны компаний.

«Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой ДКП, высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными, — сказала Набиуллина.

По ее словам, на динамику курса также повлияли разовые факторы. «В частности, снизился спрос на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат по кредитам», — пояснила глава ЦБ. Учитывая наблюдаемые тенденции, ЦБ оставил прогноз платежного баланса практически без изменений.

• Для достижения целей по инфляции нам потребуется более высокая ставка, чем ожидалось.

• Прогноз ЦБ предполагает дополнительное снижение или неизменность ставки на заседании в декабре. Продолжение снижения не предопределено.

• Сегодня рассматривали три варианта: 16%,16,5% и 17%.

Те, кто выступал за более значительное снижение, полагают, что охлаждение спроса более быстро будет двигать инфляцию к цели. Те, кто отстаивал неизменность ставки, полагают, что пока текущий рост цен не опустился до 4% и остается ближе к 6%.

• Рассматриваем санкции как негативный внешний фактор, многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация экономики к этим санкциям. Пока оценивать, что санкции будут как-то менять ДКП, не приходится.

• Внешние разовые шоки — одна из причин, почему мы повысили траекторию по изменению ключевой ставки.

• Мы находимся в цикле смягчения ДКП. Оно может происходить с паузами. Мы ожидаем, что в первом полугодии 2026 г. разрыв спроса закроется.

«Почему мы снизили ставку — давайте попробую еще раз назвать факторы, которые пусть осторожными шагами, но сподвигли нас принять решение по смягчению ДКП. Я считаю, что мы в любом случае находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год — это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП», — сказала Эльвира Набиуллина.

«Почему это возможно? Мы видим, что замедляется рост спроса, перегрев спроса уходит, и мы ожидаем в I полугодии следующего года, что разрыв спроса закроется. Это предполагает наш базовый прогноз. Поэтому мы считаем, что можно двигаться вперед (по смягчению ДКП), но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты», — заявила глава ЦБ.

Кроме того, по ее словам, ситуация показывает, что «напряженность на рынке труда сохраняется», но «тоже чуть смягчается» — количество вакансий уменьшается, сокращается доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров.

• Наша оценка влияния повышения НДС в 2026 г. — 0,8 п.п. Это прямой вклад НДС в инфляцию. Влияние утильсбора будет меньше, чем влияние НДС.

• Бюджетное правило нейтрализует влияние колебания цена на нефть на нашу экономику. При сильных колебаниях нефтяных цен влияние на инфляцию будет. Сейчас такого нет.

• Укрепление рубля — это закономерный эффект жесткой денежно-кредитной политики. Воздействие курса на экономику и бюджет мы учитываем в решениях по ключевой ставке.

• Те, кто предлагают директивно управлять курсом и искусственно противостоять укреплению, должны понимать: в таком случае для достижения по инфляции потребуется более высокий уровень ключевой ставки

• Сейчас ограничения по импорту стали структурными факторами в пользу укрепления рубля, чего не было до 2022 г. Другой долгосрочный фактор — снижение спроса россиян на иностранную валюту.

• Бюджет нуждается в низкой инфляции не меньше, чем граждане и бизнес. Из-за высокой инфляции приходится постоянно индексировать бюджетные расходы и растут расходы на обслуживание госдолга.

• Дополнительный налог на сверхприбыль банков не приведет к снижению ключевой ставки и не принесет никакой пользы экономике.

• Прибыль банков идет на увеличение капитала банков. Каждый рубль, изъятый из банков — сокращение кредитования на 10 рублей.

• Налоги на сверхприбыль банков снизят кредитование экономики.

• ЦБ не видит риск конвертации валюты в рубли из-за новых санкций для курса рубля.

• Мы учитываем ситуацию с ценами бензин. Его доля в потребительской корзине — 4,4%. Прямой вклад бензина в инфляцию — 0,4%, но есть и косвенное влияние. Увеличиваются инфляционные ожидания граждан и компаний.

«Бензин — один из товаров-маркеров, по которым люди оценивают инфляцию. Такие маркеры — хлеб, молок услуги ЖКХ. Мы смотрим за такими маркерами и обсуждаем при принятии решений по ключевой ставке», — отметила глава ЦБ.

• Краткосрочное влияние повышение налогов может быть проинфляционным, но среднесрочно повышение налогов более предпочтительно, чем увеличение дефицита бюджета и заимствований. Основной эффект повышения НДС на инфляцию проявится в декабре и январе.

• При улучшении внешней конъюнктуры ключевая ставка будет уменьшаться.

• Рынок жилья сейчас активизируется. Рыночная ипотека начала расти при смягчении кредитных условий. Застройщики получают кредиты по относительно низким ставкам, около 10%. Ипотек растет на 1% в месяц, это сбалансированные темпы.

