Молдавия хочет выкупить часть активов ЛУКОЙЛа для бесперебойной работы аэропорта

Молдавия может выкупить часть активов ЛУКОЙЛа, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Кишинева, пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение министра энергетики страны Дорина Жунгиету.
С 21 ноября подразделения ЛУКОЙЛа будут вынуждены прекратить работу в Молдавии из-за вступления в силу санкций США.
«ЛУКОЙЛ окажется не в состоянии осуществлять деятельность», — сказал Жунгиету.
Поэтому правительственный совет по инвестициям выступил с инициативой выкупить часть активов российской компании. Крайним сроком возможной сделки указано 17 ноября.
В конце октября ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Такое решение связано с введением некоторыми государствами санкций в отношении компании и ее «дочек».
БКС Мир инвестиций