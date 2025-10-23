МИД Китая выразил протест антироссийским санкциям ЕС

КНР выразила протест в связи с включением китайских компаний в 19-й санкционный пакет Евросоюза против России, пишет РБК со ссылкой на слова официального представителя китайского МИД Го Цзякуня.

Китайские предприятия попадают под санкционные меры ЕС не первый раз — их затронули и ограничения из предыдущего пакета.

Цзякунь подчеркивает позицию КНР: страна не является зачинщиком конфликта и категорически отрицает свое участие в нем в каком-либо виде.

БКС Мир инвестиций