Доллар подходит к 82

Главное

• После праздничных дней в РФ биржевой курс юаня вырос на 2%. Доллар на внебиржевом рынке подходит к 82.

• Индекс доллара DXY достиг 100 и держится вблизи пятимесячных максимумов.

В деталях

Биржевой курс юаня растет на 2,1%, до 11,385 руб. Ранее официальный курс доллара США составил 80,8861 руб. Три дня подряд он установлен выше уровня 80 руб.

На внебиржевом рынке пара USD/RUB, как и вечный фьючерс на нее, сегодня приближается к отметке 82. Динамика найдет отражение и в официальном курсе ЦБ. Пробивается локальный нисходящий тренд от максимумов сентября с перспективой дальнейшего подъема к 83.

Аналитики БКС скорректировали прогнозы по рублю в конце октября, ожидая средний курс USD/RUB в IV квартале на уровне 82,3 с подъемом к 88,4 в I квартале 2026 г. К концу следующего года прогнозируется подъем до 96 руб.

Доллар растет на мировом рынке. Индекс доллара против корзины валют держится вблизи пятимесячных максимумов, выше 100 пунктов. Наблюдавшаяся в начале недели коррекция на американском рынке акций и в криптовалютных активах говорит об уходе от рисков.

Нефть Brent торгуется чуть выше $64, проявляя стабильность после решения восьми стран ОПЕК+ повысить добычу в декабре и взять впоследствии паузу в I квартале 2026 г.

Драйверы курсов инвалют. Поддержка для рубля пока исходит от факторов роста налогов и повышения прогноза средней ключевой ставки ЦБ на 2026 г. Тем не менее бизнес адаптируется к фискальным издержкам, явного ускорения инфляции не происходит, и регулятор в декабре может опять снизить стоимость фондирования на 50 б.п. Также в ближайшие месяцы отработает эффект временного лага между отгрузкой сырья и оплатой — пока в страну приходит валюта по высокому курсу барреля, но вскоре будет учет более низких цен фьючерсов, и общее предложение валюты от экспортеров способно сократиться.

