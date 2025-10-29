Якутская компания собирается строить работающие на газе ЦОДы

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) объявила о прекращении реализации проекта «Якутский СПГ» и планах использовать природный газ для создания центров обработки данных (ЦОД), облачных вычислений и майнинга, пишет РБК.
В компании пояснили, что стратегия развития пересматривается «с учетом современных экономических реалий и технологических трендов».
«Компания <...> сосредотачивается на новых направлениях монетизации газа, связанных с обеспечением энергией цифровых и высокотехнологичных производств», — говорится в сообщении.
При этом ЯТЭК остается добывающей организацией, а развитием цифровой инфраструктуры занимаются ее партнеры. Уточняется, что в рамках первого этапа началось строительство мощностей с общей генерацией 200 МВт. Это позволит Якутии в перспективе стать крупнейшей на Дальнем Востоке площадкой для реализации цифровых проектов.
«Аудированные извлекаемые запасы природного газа составляют 774,4 млрд куб. м, а потенциальные поставки газа для внутреннего рынка и цифровых проектов оцениваются свыше 7,6 млрд куб. м в год. Это позволяет поддерживать стабильный уровень добычи более 60 лет», — добавили в ЯТЭК.
