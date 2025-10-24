Аэрофлот против Совкомфлота. Выбираем кандидата на отскок

Оценим транспортный сектор. Выявим кандидата на отскок. Наша пара — Аэрофлот и Совкомфлот.

В 2025 г. обе компании столкнулись с замедлением роста. Негативно сказываются санкции. С начала года Аэрофлот потерял 12% капитализации, Совкомфлот — 26%.

Долгосрочный взгляд БКС — «Негативный» в обоих случаях. Оценим бумаги с точки зрения возможного отскока. Временной горизонт — до трех месяцев.

Лидер на рынке

Показатели I полугодия не порадовали. Выручка выросла на 10% год к году (г/г), до 414,8 млрд руб. Скорректированная прибыль сократилась на 84%, до 4,3 млрд руб. Позитивные моменты в кейсе Аэрофлота — увеличение средней стоимости билетов, дивиденды. Дивдоходность по результатам выплат за 2024 г. составила 8,5%. Во II квартале чистый долг уменьшился на 20%, до 476 млрд руб. Это связано с сокращением на 25% обязательств по аренде на фоне укрепления курса рубля относительно доллара.

Авиаперевозчик намерен к 2030 г. увеличить пассажиропоток до 65 млн человек. В 2024 г. было зафиксировано 55,3 млн, динамика ослабевает. В прошлом году Аэрофлот расширил маршрутную сеть на территории России, включив в нее труднодоступные регионы. Помимо этого, компания переориентировала часть маршрутов на дружественные страны.

Осторожный оптимизм

Часть подсанкционных судов компании простаивает. Сгладить эффект позволяют относительно высокие ставки фрахта. Отчетность за II квартал выглядит довольно благоприятной. По сравнению с I кварталом показатели улучшились. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента выросла на 26% г/г, до $279 млн. Скорректированная чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила $20,7 млн. Годом ранее был зафиксирован убыток в $1,2 млн.

«Данная динамика дает нам основания с осторожным оптимизмом говорить о положительном финансовом результате по итогам 2025 г. В данном случае компания сможет вернуться к стабильной выплате дивидендов в рамках действующей дивидендной политики, которая остается неизменной», — сообщил финансовый директор Совкомфлота Александр Вербо.

Что выбрать

Проведем экспресс-оценку бумаг. Отметим дивидендный фактор Аэрофлота. Мультипликаторы Совкомфлота более низкие: EV/EBITDA LTM — 2,4 против 3 Аэрофлота, P/B LTM — 0,5 и 15,3.

Сравнительная дешевизна акций Совкомфлота отчасти оправдана финансовыми показателям. Рентабельность собственного капитала (ROE) Аэрофлота — 238% против -5% Совкомфлота. Частично это обусловлено более высокой долговой нагрузкой авиаперевозчика.

Факторы риска в обоих случаях — геополитика и инфляция издержек. В случае ослабления санкционного режима появятся возможные катализаторы.

Долгосрочные цели БКС:

• Аэрофлот: «Негативный» взгляд. Цель на год — 55 руб. / +5% • Совкомфлот: «Негативный» взгляд. Цель на год — 75 руб. / +1%

Локально акции Совкомфлота выглядят более интересными. Сделать выводы нам помогли дневные графики бумаг. Акции находятся в районе поддержки, образованной минимумом этого года — 72,6 руб. Ждем локальный отскок. Ближайший важный ориентир при таком раскладе — 82 руб. (+11% от уровня пятницы, 24 октября). Риски — высокие.

