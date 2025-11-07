Инфляция в России продолжает снижаться

В России с 28 октября по 5 ноября рост потребительских цен замедлился до 0,11% с 0,16% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 5 ноября уменьшилась до 7,9% с отметки 8,09%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 5 ноября потребительские цены выросли на 5,23%, с начала месяца — на 0,06%. Средняя стоимость автомобильного бензина повысилась на 0,04% за отчетный период, дизельное топливо подорожало на 0,68%.

В конце октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5%, хотя многие ожидали, что она останется без изменения. ЦБ отметил, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

