Каким будет курс рубля в ноябре

Рубль в первой половине октября продолжил быстро восстанавливаться и полностью отыграл серьезные потери предыдущих двух месяцев. Затем российская валюта резко подешевела, но вскоре вернулась к достигнутым вершинам. Правда, продолжить укрепление не удалось.

Разнонаправленная динамика, скорей всего, обусловлена неравномерностью продажи иностранной валюты экспортерами. Однако слабый спрос на нее, в том числе связанный с импортом, оказывает поддержку рублю. Вероятно, эта тенденция сохранится в ноябре.

Тем не менее традиционное усиление потребительской активности, свойственное концу года, способно увеличить покупки импортерами валюты. Вместе с дальнейшим ужесточением санкций против российского экспорта это может привести к умеренному ослаблению рубля.

Рубль в середине октября обновил двухмесячный максимум: юань опускался к 10,94 руб., официальный курс доллара впервые с конца июля приближался к 78,8 руб. Затем котировки российской валюты совершили несколько резких разнонаправленных движений, амплитуда которых уменьшается. Сегодня рубль переписал двухнедельный минимум, но сумел перейти к восстановлению.

С одной стороны, показатели экспорта остаются под давлением санкций, геополитических ограничений на поставку российского сырья за рубеж, в том числе дисконта в его стоимости, а также низких цен на нефть.

С другой, несмотря на отмену властями соответствующих обязательств, экспортеры по-прежнему вынуждены продавать существенную долю валютной выручки из-за жестких денежно-кредитных условий. Этот же фактор сохраняет слабым импорт. В результате образуется нестабильность как спроса на иностранную валюту, так и ее предложения, что является одной из главных причин разнонаправленной динамики курса рубля.

Санкционный режим для российского экспорта пока в основном ужесточается, хотя компании уже адаптировались к этой тенденции и постепенно находят возможности сохранять основной объем поставок за рубеж. Однако вместе с по-прежнему относительно дешевой нефтью сырьевой фактор в целом продолжает оказывать давление на российскую валюту.

Одновременно сдержанная активность потребителей все же способна усилиться благодаря сезонному фактору. Это лишит рубль части поддержки в виде слабости импорта, так как он увеличит покупки инвалюты. Все это может привести к формированию более или менее устойчивой тенденции по снижению курса рубля. Правда, скорее всего, оно будет достаточно умеренным.

Сырьевой фактор

Нефтяные цены некоторое время продолжали снижение, обновив пятимесячный минимум. Однако во второй половине октября произошел сильный отскок, вызванный срывом переговоров лидеров РФ и США. Вместе с американскими санкциями против Роснефти и ЛУКОЙЛа это увеличило риски ограничений поставок российской нефти на мировой рынок.

Восходящий импульс нефтяных котировок не получил развития, и они стали умеренно сдавать позиции. Многие считают, что, как и раньше, экспорт нефти из РФ найдет альтернативные пути, что в итоге не окажет значимого влияния на глобальное нефтяное предложение. К тому же оно и дальше будет увеличиваться, в том числе за счет продолжающегося наращивания добычи ОПЕК+.

Таким образом, вероятно сохранение относительно низких уровней цен на нефть. Это продолжит удерживать рубль от устойчивого укрепления и постепенно усиливать давление на его курс вместе с ограниченностью сырьевого экспорта РФ, обусловленной санкциями.

Регуляторный фактор

На октябрьском заседании Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5%, хотя многие ожидали, что она останется без изменения. Правда, ЦБ вновь отметил, что устойчивые показатели текущего повышения цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Кроме того, в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими.

Также регулятор повысил прогнозируемый уровень средней ключевой ставки и инфляции на 2026 г. Это означает увеличение вероятности более длительного периода жестких денежно-кредитных условий (ДКУ).

Процентные ставки в экономике снижаются слишком медленно и остаются на достаточно высоком уровне, как и ключевая, которая по-прежнему более чем в два раза превышает годовую инфляцию. Это выступает одним из главных факторов устойчивости рубля и, даже в случае ухудшения остальных, будет удерживать курс российской валюты от более быстрого снижения.

Долговой рынок

Российский долговой рынок в первой половине октября сумел приостановить падение, наблюдавшееся на протяжении месяца. Индекс гособлигаций RGBI смог хорошо отскочить от минимальных с середины июня уровней. Затем произошла серьезная просадка, но ее быстро выкупили.

Кроме сохраняющейся осторожности Банка России в отношении смягчения ДКУ, давление на котировки ОФЗ оказывало ухудшение перспектив урегулирования украинского конфликта и налаживания отношений между РФ и США, а также новые антироссийские санкции, в том числе со стороны Вашингтона.

Несмотря на негативные факторы, наш долговой рынок сумел стабилизироваться и даже перейти к восстановлению. Хотя его влияние на курс рубля по-прежнему условное из-за отсутствия после 2022 г. значимых объемов кэрри-трейда, прекращение распродаж облигаций и возвращение спроса на них способно лишить валютный рынок дополнительной рублевой ликвидности, что может оказывать дополнительную поддержку рублю.

Перспективы ноября

В целом у нас сохраняется баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Временное нарушение этого равновесия хоть и приводит к резкому изменению курса рубля, но не получает развития, вскоре сменяясь противоположными.

Тем не менее традиционное для конца года усиление потребительской и деловой активности способно увеличить покупки инвалюты импортерами. В то же время ее продажи экспортерами могут оставаться ограниченными санкциями, геополитикой и дешевизной нефти. Правда, это может компенсироваться навесом предложения валюты, связанного с авансовыми платежами за поставки Роснефти.

Однако результирующая этих факторов все же способна заметно сместить баланс валютного рынка в сторону более или менее устойчивого ослабления рубля, хотя и умеренного. В случае реализации пессимистичного сценария пара CNY/RUB в ноябре может вернуться к сопротивлению в виде двухмесячной вершины на 11,6 руб.

При таком развитии событий официальный курс доллара поднимется в район 82,5 руб., если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения 7,12.

