Копилка Дяди Сэма. Три «тяжеловеса» недели

Какие компании порадовали важными новостями и сильными движениями бумаг? Оценим ушедшую торговую неделю на рынке США.

На это раз в фокусе — акции трех компаний, представивших отчетность за III квартал. Покупка / продажа бумаг может быть реализована при помощи контрактов CFD в БКС Форекс.

За пять торговых дней S&P 500 прибавил 1,9%, NASDAQ 100 — 2,2%. Основные темы — монетарная и фискальная политика, данные по экономике, отчетность корпораций.

Netflix (-8,7% за неделю)

Оператор стримингового сервиса представил отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Чистая прибыль выросла на 7% год к году (г/г) — до $2,55 млрд. В расчете на акцию показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков. Выручка выросла на 17% и составила $11,51 млрд.

Ключевым драйвером роста выручки стало увеличение рекламных доходов — это лучший квартал за всю историю компании по этому параметру.

Котировка на 24 октября — $1095. Акции могут нащупать поддержку в районе $1070. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $1367. Это предполагает 25-процентный потенциал роста от уровня закрытия недели.

IBM (+9,3% за неделю)

IT-компания представила отчетность в среду, после закрытия торгов в США. IBM вернулась к чистой прибыли. Скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания. Выручка в сегменте программного обеспечения увеличилась на 10% и достигла $7,21 млрд. В сфере консалтинга показатель прибавил 3%, в сегменте инфраструктуры — 17%. Компания улучшила прогноз на 2025 г.

Акции откорректировались и сделали новый рывок наверх. Бумагам удалось обновить исторический максимум. Котировка на 24 октября — $308. Ближайшие целевые ориентиры образованы уровнями проекции Фибоначчи от октябрьской волны снижения — $316 / 330. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $285. Это предполагает 7-процентный потенциал снижения от уровня закрытия недели.

Tesla (-1,3% за неделю)

Производитель электрокаров представил отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Чистая прибыль в III квартале сократилась на 37% г/г и составила $1,37 млрд. Показатель оказался хуже ожиданий. Выручка компании увеличилась на 12%. Tesla указала на рекордные показатели по поставкам автомобилей (+7%) и по внедрению накопителей энергии в жилом, промышленном и коммунальном секторах.

Акции приближаются к уровню поддержки — $415–420. Возможен спуск в район $400. Котировка на 24 октября — $434. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $386. Это предполагает 11-процентный потенциал снижения от уровня закрытия недели.

