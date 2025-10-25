Америка на Мосбирже: неделя будет насыщенной

Неделя на американском рынке акций закрылась в плюсе. Оценим основные факторы, представим локальный прогноз по фондовым индексам.

За пять торговых дней S&P 500 прибавил 1,9%, NASDAQ 100 — 2,2%, DJ — 2,2%. Основные темы — монетарная и фискальная политика, данные по экономике, отчетность корпораций.

Что движет рынком

На следующей неделе пройдут заседания ФРС и ЕЦБ. Первое состоится во вторник–среду, второе — в четверг. Ключевая ставка в Штатах, скорее всего, будет снижена стандартным шагом в 0,25 п.п. — до 3,75–4%.

Стоит отследить стейтмент и комментарии главы ФРС. По данным сегмента производных инструментов, до конца года ставка может быть снижена на 0,5 п.п. Это предполагает еще -0,25 п.п. в декабре.

Как показали пятничные данные, потребительская инфляция ушла намного выше таргета ФРС в 2% годовых. В сентябре рост индекса потребительских цен усилился с 2,9% до 3%. Базовый CPI (без учета цен на еду и энергоносители) показал аналогичную динамику.

Продажи домов на вторичном рынке в сентябре выросли на 1,5% месяц к месяцу (м/м) — вровень с консенсус-прогнозом экономистов. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана в октябре сократился с 55,1 п. до 53,6 п. (прогноз: 55 п.). Показатель потребительских настроений уменьшился с 51,7 п. до 50,3 п. (прогноз: 51,2 п.).

Часть макроданных задержана из-за шатдауна в Штатах, который стартовал 1 октября. Согласно заявлению Белого дома, американские власти, вероятно, не смогут опубликовать данные о динамике CPI за октябрь по причине shutdown.

В Белом доме полагают, что в случае продолжения шатдауна в США возможны массовые задержки и отмены авиарейсов. С учетом поездки Дональда Трампа по Азии шатдаун может затянуться до ноября и стать рекордным по продолжительности. Это ударит по экономике и отразится в результатах за IV квартал.

Из квартальной отчетности особо интересны несколько предприятий IT-сектора и смежные с ними. Акции Netflix за неделю потеряли 8,7%, IBM — выросли на 9,3%, Intel — прибавили 3,4%, Tesla — снизились на 1,3%.

На что еще обратить внимание

Из макростатистики отметим продажи новостроек, личные доходы и расходы американцев, ключевой инфляционный показатель ФРС — ценовые индексы потребительских расходов.

Из отчетности за III квартал отметим Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon.

Актуальны проблемы внешней торговли. На следующей неделе должна состояться встреча Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Что дальше

Значение S&P 500 на 24 октября — 6792 п., в пятницу индекс увеличился на 0,8%. Индикатор обновил исторический максимум. Риски коррекции все еще актуальны. Негативным сигналом станет закрепление S&P 500 под 6500 п.

Фронтальные фьючерсы на Мосбирже — декабрьские: SPYF-12.25 (SFZ5) и NASD-12.25 (NAZ5). Котировки на пятницу — 679 и 25 251. Локальные уровни в случае просадки: 672 и 25 100.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети «Профит»!

БКС Мир инвестиций