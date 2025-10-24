Данные по инфляции в США за октябрь могут не выйти из-за шатдауна

Американские власти, вероятно, не смогут опубликовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за продолжающегося шатдауна, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление Белого дома.

Приостановка финансирования не дает возможности специалистам, занимающимся подготовкой этих данных, выйти на работу, что «лишает нас крайней важной информации», говорится в сообщении.

Это не первый случай в истории, когда отчет по инфляции не будет опубликован, подчеркивает Белый дом.

1 октября в США наступил шатдаун. Работа федерального правительства приостановлена после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Теперь до окончания периода шатдауна государственным учреждениям нельзя тратить деньги, большинство госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, а сотрудники, чей функционал критически важен (например, медики, транспортные рабочие, военные), будут работать без зарплаты.

