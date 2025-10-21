Прогноз по цене акций Яндекса. Вернулись выше 200-дневной скользящей

В понедельник акции Яндекса выросли на 0,92%. Цена закрытия — 4155 руб. Торговый оборот был средним и составил 2,3 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в минусе на 2,1%.

Краткосрочная картина

• Бумаги Яндекса вчера немного прибавили в цене в условиях умеренной торговой активности. Большинство российских акций в понедельник показало рост. Бенчмарк поднялся на 0,87% за основную сессию, а вечером финишировал в плюсе на 0,77% в сравнении с вечеркой пятницы.

• Акции технологической компании вчера на протяжении всего торгового дня курсировали в районе 4150 руб.

• По итогам дня образовалась небольшая черная свеча с тенью снизу. Технический сигнал можно расценивать как нейтральный.

• В прошлый четверг, 16 октября, в акциях Яндекса, как и на рынке, произошел амплитудный отскок, бумаги вышли в район месячных максимумов. На фоне роста они вновь вернулись выше 200-дневной скользящей.

• Крупных фиксаций прибыли на графике не видно, спекулятивно настроенные участники рынка продолжают удерживать длинные позиции. В условиях отсутствия новых драйверов роста можем увидеть небольшой откат, но общая растущая формация пока сохраняется.

• В пятницу пройдет очередное заседание ЦБ РФ по вопросу ключевой ставки. По этой причине торговая активность на протяжении недели может быть несколько пониженной, так как многие участники рынка занимают выжидательную позицию.

• На горизонте ближайших недель целью роста является возврат к 4425 руб.

• Продолжению отскока способствует динамика всего рынка. Индекс МосБиржи вчера стабилизировался в районе 2750 п. Ближайшее сопротивление по бенчмарку видится только в районе 2850 п.

Внешний фон

В понедельник S&P 500 вырос на 1,07%, с утра фьючерс на него в минусе на 0,2%. Индексы АТР двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже вчера снизился на 0,55%, на мировых площадках нефть с утра прибавляет 0,2% и находится на $60,9.

Уровни сопротивления: 4244 / 4425 / 4525,5 Уровни поддержки: 3970,5 / 3695,5 / 3489,5

Долгосрочная картина

• Глобальная динамика задается восходящим трендом от сентября 2015 г. Сегодня он проходит около 1760 руб.

• От ноября 2021 г. тянется долгосрочный нисходящий тренд. С исторических максимумов котировки упали на 33%.

• Ближайшие среднесрочные цели — слом долгосрочного нисходящего тренда в районе 4400 руб. и возврат к пикам года на 4750.

• На недельном графике образовался сигнал роста. За прошедшую неделю свеча обновила максимумы предыдущей. Сопротивление на старшем таймфрейме находится в районе 4425 руб.

• Взгляд аналитиков БКС на бумаги Яндекса «Позитивный», цель на 12 месяцев — 6900 руб.

