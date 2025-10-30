Прогноз по цене акций ВТБ. Ожидается консолидация в диапазоне 66–70

Вчера акции ВТБ подешевели на 0,4%, до 67,83 руб. Объем торгов составил 2,3 млрд руб. На утренней торговой сессии бумаги растут на 0,68%, до 68,29 руб.

Краткосрочная картина

• Сдержанное падение стоимости сопровождалось невысоким торговым оборотом. Акции продолжают движение в средней части месячного диапазона 65–72 руб. На дневном графике наблюдается торможение среднесрочного нисходящего тренда. Октябрьское обновление многомесячного минимума ухудшило технические перспективы на ближайшие недели.

• Закрытие состоялось незначительно ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги далеки от состояния перекупленности или перепроданности.

• В ближайшие дни акции ВТБ с большой долей вероятности продолжат консолидацию около текущего уровня, в диапазоне 66–70 руб. Явные предпосылки для направленного движения пока отсутствуют. Вместе с тем, на дальнейшую динамику способны оказать влияние корпоративные новости.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера закрылся с минимальным изменением. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно падают. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $64,6 за баррель.

Уровни сопротивления: 68,5 / 69,4 / 70 Уровни поддержки: 67,5 / 67 / 66,2

Долгосрочная картина

• После глубокого дивидендного гэпа бумаги ВТБ закономерно просели ниже 200-дневной скользящей средней цены. С учетом многолетней слабости актива сохраняется негативная долгосрочная техническая картина.

• Волатильные акции ВТБ способны на резкую смену тенденций. Новый среднесрочный тренд может зародиться на фоне выхода корпоративных новостей.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 110 руб. Это подразумевает вероятный рост в пределах 62% от текущего уровня.

