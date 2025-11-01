Прогноз по цене акций ВК. В рамках бокового коридора

Акции ВК в пятницу упали на 2,04% и достигли 259,7 руб. Объем торгов был низким — 349 млн руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,5% относительно закрытия пятницы.

Краткосрочная картина

• Бумаги не демонстрируют выраженного тренда на фоне смешанной фундаментальной картины. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 1,26% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потерял 1,52% относительно четверга.

• Акции следуют рыночной динамике с большей амплитудой колебаний. В течение пятницы преобладало нисходящее движение, однако характер снижения был неравномерным. В первой половине дня темпы падения были выше, чем в ходе второй. Замедление снижения в последние часы вечерней сессии не вносит позитив в техническую картину.

• После достижения сопротивления 282,4 руб. в середине октября изменился новостной фон и котировки перешли к снижению. Была потеряна большая часть предшествующего роста, но стабилизация нисходящей коррекции произошла над ближайшей зоной поддержки. В данный момент акции продолжают торговаться в боковом коридоре 245–282,4 руб.

• Объем торгов существенно снизился еще в четверг, и на вчерашних торгах активность дополнительно упала, что сглаживает негатив от снижения котировок. Вероятно, сегодня участники столкнутся с дальнейшим падением оборотов и сопутствующим риском повышенной волатильности.

• На внешней арене наблюдается усиление напряженности. Пентагон разрешил поставки «Томагавк» Украине. Передача ракет зависит только от решения президента США.

• RSI в нейтральной зоне. Котировки торгуются ниже EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

В пятницу S&P 500 вырос на 0,26%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent растут на 0,3% и достигают $64,5 за баррель.

Уровни сопротивления 282 / 300 / 304 Уровни поддержки 245 / 240 / 230

Долгосрочная картина

• В августе 2023 г. началась коррекция от локального максимума. Падение приостановилось к концу 2024 г., а соответствующий нисходящий тренд был преодолен в июле текущего года.

• С конца 2024 г. очерчивается широкий боковик 230–360, границы которого многократно тестируются до сих пор.

• Бумаги торгуются ниже 200-дневной скользящей средней с середины сентября 2025 г.

• Умеренный фундаментальный позитив базируется на господдержке по направлению IPO и SPO, а также на развитии проекта национального мессенджера на базе ВK. Осторожная политика Банка России ограничивает перспективы роста компании, как и риски принятия неблагоприятных для IT-сектора фискальных мер.

• Акции ВК имеют тенденцию к движениям сильнее рынка. Это объясняется высокой чувствительностью к процентным ставкам на фоне низкой рентабельности бизнеса.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 380 руб. Взгляд аналитиков БКС — «Нейтральный».

БКС Мир инвестиций