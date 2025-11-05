Прогноз по цене акций Юнипро. Риск возврата к поддержке 1,37

Акции Юнипро в понедельник выросли на 1,15% и достигли 1,411 руб. Объем торгов был низким — 124 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 1% относительно закрытия понедельника.

Краткосрочная картина

• Бумаги росли на низких оборотах вместе с рынком. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в плюсе. Сам бенчмарк вырос на 1,51% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах прибавил 1,6% относительно субботы.

• Слабость бумаг, наблюдаемая в третьей декаде октября, сигнализировала о дальнейшем снижении котировок. Ключевой зоной поддержки выступил диапазон 1,35–1,37 руб., который тестировался в течение большей части прошлого месяца. Подобная динамика указывает на преобладание негативных ожиданий среди участников рынка, что препятствует восстановлению накопленных потерь.

• От указанной зоны интереса покупателей бумаги отскочили, но пробить сопротивление 1,43 руб. и развить восходящую динамику не удалось. Этот уровень выступил преградой на торгах в понедельник, что привело к формированию медвежьего пинбара. С учетом умеренных оборотов в течение двух прошедших сессий высок риск возврата ниже 1,38 руб.

• Полноценное восстановление объемов торгов, вероятнее всего, произойдет на следующей неделе. В связи с этим стоит рассматривать текущие тренды и очерчиваемые технические границы с поправкой на низкую активность участников рынка.

• К текущему моменту результаты октябрьской эйфории нивелированы, что частично снижает давление продавцов. В то же время геополитика продолжает оказывать смешанное влияние. С одной стороны, снятие санкций с Белавиа является сигналом о готовности США к изменению риторики. С другой стороны, конкретных действий для разрешения взаимных противоречий не наблюдается.

• RSI в нейтральной зоне. Котировки торгуются ниже EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 упал на 1,17%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 теряет 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно в минусе. На мировых рынках с утра нефть Brent падает на 0,1% и достигает $64,4.

Уровни сопротивления: 1,43 / 1,57 / 1,6 Уровни поддержки: 1,37 / 1,3 / 1,26

Долгосрочная картина

• Акции Юнипро крайне позитивно отреагировали на потенциальную геополитическую оттепель в начале 2025 г. Котировки обновили трехлетний максимум от начала 2022 г. После формирования локального максимума началась коррекция, дно которой было найдено тенью бычьего пинбара вблизи 1,52 руб.

• От разворотной свечи в начале апреля 2025 г. удалось восстановить часть потерь, но восходящее движение продолжалось менее трех недель. В дальнейшем акции перешли к устойчивому снижению, несмотря на технические преграды падению.

• Улучшение внешнеполитического фона в начале августа 2025 г. позволило котировкам ненадолго вернуться выше 200-дневной скользящей средней. На данный момент бумаги потеряли все достижения августа и торгуются около трехлетних минимумов.

• Иностранная юрисдикция высшего менеджмента и значительное увеличение капитальных затрат продолжают оказывать давление на котировки. В то же время индексация цен на газ и ожидаемая индексация тарифов на мощность позволяют рассчитывать на позитивную динамику финансовых показателей во II полугодии 2025 г.

• Взгляд аналитиков БКС на бумагу «Позитивный», целевая цена на горизонте года составляет 2,3 руб.

