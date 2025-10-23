Прогноз по цене акций Южуралзолота. Что на фоне снижения золота

В среду акции Южуралзолота выросли на 1,27%. Дневное закрытие состоялось на отметке 0,5189 руб. Торговый объем средний — 0,65 млрд руб. С утра акции в минусе на 0,7%.

Краткосрочная картина

• Акции Южуралзолота вчера заметно прибавили в цене в условиях умеренной торговой активности. Подавляющее большинство российских бумаг торговалось в восходящей динамике. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии вырос на 0,78%. Бенчмарк, охватывающий вечернюю, финишировал в минусе на 1,93% в сравнении с вечеркой вторника.

• Акции золотодобытчика вчера активно росли в цене в первой половине торгового дня, затем развернулись и пошли в откат. Большую часть предыдущих достижений удержать не удалось.

• День закрыли белой свечой с длинной тенью снизу. Продавцы активизировались вблизи ближайшего уровня сопротивления 0,536 руб.

• Дополнительной преградой к росту выступает откат в золоте, который происходит в последние пару дней. Корреляция между акциями Южуралзолота и самим драгоценным металлом не так выражена, как например у акций Полюса, но все же присутствует.

• Сегодня рынок вновь под ударом: Дональд Трамп отменил саммит в Венгрии, на котором должен был присутствовать вместе с президентом Путиным, но допустил, что «…мы проведем встречу в будущем». Наряду с этим министр финансов США Бессент сообщил о введении новых санкций против нефтегазовых компаний РФ, а именно Роснефти и ЛУКОЙЛа. Мотивацией послужило «отсутствие у России заинтересованности в мирном процессе». США дали месяц на сворачивание операций с компаниями. Это, несомненно, негатив в краткосроке. В более отдаленной перспективе, учитывая предыдущую риторику Трампа по другим вопросам, видится как часть переговорной тактики президента США.

• Позитивная реакция на возобновление переговорного процесса в акциях золотодобытчика была не столь выраженной, как в остальных бумагах, поэтому ждать серьезного падения скорее не стоит. Тем не менее на фоне общей ротации ликвидности и частичном уходе инвесторов от риска небольшая просадка состояться вполне может.

• В ближайшие дни видится вероятным продолжение спуска в район 0,487 руб.

Внешний фон

Вчера S&P 500 потерял 0,53%, фьючерс на индекс с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже вчера прибавил 2,97%, на мировых площадках нефть с утра в плюсе на 0,8%. Фьючерс на золото (GD1!) на Мосбирже вчера потерял 0,64%, с утра на мировых площадках котировки металла в плюсе на 1,9% и находятся на $4080.

Уровни сопротивления: 0,5366 / 0,561 / 0,606

Уровни поддержки: 0,4868 / 0,46 / 0,44

Долгосрочная картина

• Одна из ключевых трендовых, а именно пологий восходящий тренд от декабря 2023 г., была пробита на новостях об иске Генпрокуратуры против компании. Технически это негативный сигнал.

• Цель на рост — слом нисходящего тренда от апреля 2024 г. Сегодня он проходит рядом с 0,72 руб.

• В последние недели динамика акций Южуралзолота стабилизировалась. Бумаги двигаются в узком диапазоне 0,487–0,536 руб. Сигналов к выходу из боковика пока не видно. При этом акции находятся неподалеку от исторических минимумов. Техническая картина — на стороне продавцов.

• Взгляд аналитиков БКС на акции Южуралзолота «Позитивный», цель на горизонте года — 0,85 руб.

