Прогноз по цене акций Сургутнефтегаза. Предстоит консолидация в районе 19–21

Вчера акции Сургутнефтегаз-ао подорожали на 1,59%, до 20,45 руб. Объем торгов составил 0,7 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 0,27%, до 20,395 руб.

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги существенно прибавили в цене против упавшего рынка. Однако их вчерашний рост носил характер технического отскока от довольно прочной поддержки, расположенной в районе 19,65руб. Явный среднесрочный тренд в настоящее время отсутствует.

• Закрытие состоялось несколько ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает, что бумаги все еще далеки от состояния перекупленности

• Вчера бумаги вернулись в среднюю часть трехнедельного диапазона. Теперь они с большой долей вероятности перейдут в состояние консолидации в районе 19,5–21 руб. Явные технические предпосылки для направленного движения в любую сторону пока не сформировались.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,58%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,4%, до $65,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 20,55 / 20,7 / 20,85 Уровни поддержки: 20,25 / 20 / 19,65

Долгосрочная картина

• Обыкновенные акции Сургутнефтегаза торгуются в средней части своего 15-летнего диапазона 8,5–54,9 руб. Сильное отставание от цены привилегированных бумаг связано с тем, что на них традиционно выплачиваются скромные дивиденды (4% за 2024 г. на момент отсечки).

• По этой причине по обычке нет каких-либо явных долгосрочных инвестиционных идей. Интерес к этим акциям может появиться лишь в случае очень важных корпоративных событий. Однако эмитент традиционно скуп на любые новости.

• В конце октября бумаги движутся существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается нейтральной.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 34 руб. Это подразумевает потенциальное повышение стоимости в пределах 66% от текущего значения.

БКС Мир инвестиций