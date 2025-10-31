Прогноз по цене акций Сбербанка. Близкая значимая цель и сопротивление — 300

Вчера обыкновенные акции Сбера повысились на 1,93%, до 296,12 руб. Объем торгов составил 11,1 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,57%, до 297,8 руб.

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции продолжили наметившийся ранее отскок от трехнедельного минимума. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового «Треугольника». Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует.

• В результате вчерашних покупок закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает на сохраняющуюся близость к состоянию перекупленности.

• Сегодня бумаги Сбера способны продолжить восстановительный рост. Близкой значимой целью и сопротивлением выступает круглый уровень 300 руб. Как обычно, на динамику ключевой голубой фишки может повлиять изменение общего настроения на отечественном рынке акций.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 0,99%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,6%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $63,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 302 / 306 / 308 Уровни поддержки: 295 / 290 / 288

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 23%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В конце октября 2025 г. акции Сбера просели существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 25% от текущего уровня.

Видеотеханализ

