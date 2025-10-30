Прогноз по цене акций Сбербанка. Какой потенциал роста на ближайшие дни

Вчера обыкновенные акции Сбера повысились на 0,36%, до 290,5 руб. Объем торгов составил 6,3 млрд руб. На утренней сессии бумаги дешевеют на 0,15%, до 290,05 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции стабилизировались в районе 290 руб. после состоявшегося днем ранее отскока от трехнедельного минимума. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового треугольника. Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует, однако наблюдается некоторый перевес в пользу продавцов.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась скорее нейтральная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги далеки от состояния перекупленности или перепроданности.

• Сейчас акции Сбера близки к середине своего полуторамесячного диапазона 278–306 руб. Наметившийся восстановительный рост способен затормозиться несколько выше, в районе 292–295 руб. Таким образом, потенциал дальнейшего повышения в ближайшие дни составляет 1–2%.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера закрылся с минимальным изменением. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно падают. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $64,6 за баррель.

Уровни сопротивления: 293 / 295 / 297 Уровни поддержки: 288 / 286 / 283

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 25%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В конце октября 2025 г. акции Сбера просели существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 28% от текущего уровня.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Видеотеханализ

Открыть счет Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

БКС Мир инвестиций