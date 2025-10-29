Прогноз по цене акций Сбербанка. Временная стабилизация в районе 290

Вчера обыкновенные акции Сбера повысились на 2,22%, до 289,46 руб. Объем торгов составил 10,6 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,31%, до 290,35 руб. (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. На утренней сессии состоялось обновление трехнедельного минимума, после чего акции кредитной организации уверенно развернулись вверх. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового треугольника. Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует, однако наблюдается некоторый перевес в пользу продавцов.

• Закрытие состоялось несколько ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина. Утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги еще далеки от состояния перекупленности.

• После вчерашнего отскока акции Сбера способны стабилизироваться около текущего уровня, в районе 290 руб. Какое-то время они могут удерживаться в диапазоне 281–297 руб. Как обычно, динамика ключевой голубой фишки будет в значительной степени зависеть от общего настроя на фондовом рынке.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,23%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,1%, до $64,3 за баррель.

Уровни сопротивления: 293 / 295 / 297 Уровни поддержки: 287 / 283 / 281

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 25%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В конце октября 2025 г. акции Сбера просели существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 28% от текущего уровня.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Видеотеханализ

Открыть счет Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

БКС Мир инвестиций