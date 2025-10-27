Прогноз по цене акций Сбербанка. Возможно тестирование значимой поддержки — 276

В пятницу обыкновенные акции Сбера понизились на 1,46%, до 287,55 руб. Объем торгов составил 13,9 млрд руб. На утренней сессии бумаги дешевеют на 0,77%, до 285,33 руб.

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости сопровождался умеренным увеличением торгового оборота. Акции подешевели вместе с рынком, просевшим под конец недели на фоне достаточно неожиданного решения ЦБ РФ о понижении уровня ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16,5% годовых. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках широкого диапазона. Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует, однако наблюдается некоторый перевес в пользу продавцов.

• Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Низкое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на близость к состоянию перепроданности.

• В ближайшие дни акции Сбера способны продолжить сползание к ближайшим уровням поддержки. Вероятна очередная проверка на прочность значимого уровня поддержки в районе 276 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу прибавил 0,79%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,8%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $66,2 за баррель.

Уровни сопротивления: 288 / 290 / 293 Уровни поддержки: 282 / 278 / 276

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 27%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• В конце октября 2025 г. акции Сбера просели существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 30% от текущего уровня.

