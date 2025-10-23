Прогноз по цене акций Сбербанка. Возвращаемся на исходные

Акции Сбербанка в среду потеряли в цене 1,84%, цена закрытия — 290,02 руб. Объем торгов средний — 12,6 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в минусе на 1,1% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Вчера бумаги Сбера заметно снизились в цене в условиях умеренной торговой активности. Подавляющее большинство российских акций также снижалось. Индекс МосБиржи вырос на 0,78% за основную сессию и финишировал в минусе на 1,93% в сравнении с вечеркой вторника.

• Акции Сбербанка вчера на протяжении всего дня снижались в цене, периодически пытаясь перейти к отскоку.

• По итогам дня образовалась черная свеча с тенью снизу, которая составляет около 30% от всего размаха. Закрылись ниже минимумов предыдущего дня, что усугубляет ситуацию.

• Сегодня рынок снова окажется под ударом: Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Венгрии, но допустил ее проведение в будущем. Параллельно с этим министр финансов США Бессент сообщил о введении новых санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа. Мотивацией, по его словам, послужило «отсутствие у России заинтересованности в мирном процессе». США дали месяц на сворачивание операций с нефтегазовыми компаниями. Это, несомненно, негатив в краткосроке, но в более отдаленной перспективе, учитывая предыдущую риторику Трампа по другим вопросам, видится как часть переговорной тактики президента США.

• Основный ориентир на снижение — диапазон, откуда ранее и начался рост на геополитической почве — 279–280 руб. При этом более вероятным видится обновление минимумов и уход к 275 руб.

• Отчасти погасить падение может приближающееся заседание ЦБ. Мнения аналитиков о его итогах разделились почти поровну. Ожидания снижения ставки могут немного поддержать рынок в моменте, однако сам факт снижения, в условиях сохранения повышенных инфляционных ожиданий, выглядит маловероятным. Поэтому надвигающееся падение рынка может оказаться несколько растянуться во времени.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в среду потерял 0,53%. С утра фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,1%. Индексы АТР с утра двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в среду вырос на 2,97%, на мировых площадках нефть с утра в плюсе на 0,3% и находится на отметке $64,1.

Уровни сопротивления: 295,5 / 299,8 / 305,9 Уровни поддержки: 288,7 / 279,4 / 275,8

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 25% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• На недельном графике на прошлой неделе образовался сигнал роста, однако динамика текущей недели его не подтверждает. Высоки риски образования обратного разворотного паттерна.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.

Видеотеханализ

