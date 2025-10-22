Прогноз по цене акций Сбербанка. И вновь геополитика

Акции Сбербанка во вторник потеряли в цене 2,81%, цена закрытия — 295,47 руб. Объем торгов повышенный — 21 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в нуле (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Вчера бумаги Сбера заметно снизились в цене в условиях повышенной торговой активности. Подавляющее большинство российских акций вчера снижалось. Индекс МосБиржи упал на 4,1% за основную сессию и финишировал в минусе на 2,93% в сравнении с вечеркой понедельника.

• Акции Сбербанка вчера испытали просадку на утренних торгах, но затем в первые часы основной сессии смогли отыграть около половины потерь. Во второй половине торгов снижение активизировалось, бумаги ушли значительно ниже. На вечерке удалось показать небольшой отскок.

• По итогам дня образовалась амплитудная черная свеча с тенью снизу, которая достигает около 30% от всего размаха. Краткосрочный сигнал от нее негативный.

• Тем не менее зеркальный уровень поддержки на 295,5 руб. не пробит. В моменте котировки спускались ниже него, но просадку активно выкупили.

• В разрезе геополитики текущие уровни выглядят обоснованными. Неопределенность относительно встреч Лаврова и Рубио, а также президентов Трампа и Путина повысилась, однако ситуация выглядит лучше, чем в первой половине прошлой недели.

• Если уровень поддержки 295,5 руб. сегодня будет все же пробит, то может последовать спуск к 288,8 руб. Если конъюнктура не изменится, то здесь уже интересно рассмотреть покупки.

• Ближайшее сопротивление все там же — 305,9 руб.

• Индекс МосБиржи вчера в моменте спускался к 2610 п., но показал отскок. Рынок вчера снижался широким фронтом, а объемы были в целом повышенными. На этом фоне, если не появится новых вводных, вчерашние минимумы могут быть протестированы в очередной раз.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник закрылся в нуле. С утра фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,2%. Индексы АТР с утра двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже во вторник вырос на 0,97%, на мировых площадках нефть с утра прибавляет 1% и находится на отметке $62.

Уровни сопротивления: 299,8 / 305,9 / 314,5 Уровни поддержки: 295,5 / 288,7 / 279,4

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 24% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• На недельном графике образовался сигнал роста. На прошлой неделе закрылись полнотелой бычьей свечой, обновив при этом максимумы предшествующей недели. Важно, что рост начался после спуска к долгосрочной восходящей трендовой. На недельном графике ближайшее сопротивление проходит в районе 320 руб.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.

Видеотаханализ

