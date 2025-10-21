Прогноз по цене акций Сбербанка. На пит-стопе

Акции Сбербанка в понедельник выросли в цене на 1,03%, цена закрытия — 304 руб. Объем торгов средний — 10,6 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в минусе на 0,8% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Вчера бумаги Сбера прибавили в цене в условиях умеренной торговой активности. Большинство российских акций вчера росло. Индекс МосБиржи вырос на 0,87% за основную сессию, а финишировал в плюсе на 0,77% в сравнении с вечеркой пятницы.

• Акции Сбербанка вчера на протяжении всего торгового дня консолидировались в районе 304 руб.

• По итогам дня была сформирована нейтральная свеча «Доджи». Вместе с тем в ходе дня предпринималась попытка пробить уровень 305,9 руб., но успехом не увенчалась. Последовавший после неудавшегося пробоя откат был неглубоким.

• Акции закрепились выше 200-дневной скользящей, а также выше локального нисходящего тренда, который тянется с середины июля. Это плюс для среднесрочной составляющей.

• В течение недели можно ожидать постепенного восстановления и возврата котировок в район 314,5 руб.

• Индекс МосБиржи замер в районе 2750 п. Ближайшее значимое сопротивление по бенчмарку видится только в районе 2850 п. В случае отката возможен спуск к 2670–2690 п.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в понедельник прибавил 1,07%. С утра фьючерс на S&P 500 в минусе на 0,1%. Индексы АТР с утра двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в понедельник снизился на 0,55%, на мировых площадках нефть с утра теряет 0,1% и находится на отметке $60,8.

Уровни сопротивления: 305,9 / 314,2 / 320,2

Уровни поддержки: 299,8 / 295,5 / 288,7

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 22% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• На недельном графике образовался сигнал роста. На прошлой неделе закрылись полнотелой бычьей свечой, обновив при этом максимумы предшествующей недели. Важно, что рост начался после спуска к долгосрочной восходящей трендовой. На недельном графике ближайшая поддержка проходит в районе 320 руб.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.

