Прогноз по цене акций Сбербанка. Ситуация значительно улучшилась

Акции Сбербанка в пятницу снизились в цене на 0,66%, цена закрытия — 300,91 руб. Объем торгов средний — 13,7 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в плюсе на 0,3% (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• В пятницу бумаги Сбера немного снизились в цене в условиях умеренной торговой активности. Российские акции торговались разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос на 4,35% за основную сессию, а финишировал в плюсе на 0,2% в сравнении с вечеркой четверга.

• Акции Сбербанка в пятницу испытали небольшую просадку на утренних торгах, а после перешли к консолидации в узком диапазоне выше 300 руб. На выходных бумаги еще немного прибавили в цене.

• В пятницу закрылись небольшой свечой, которая по своей сути является локальной (коррекционной) в рамках более масштабного движения, совершенного в четверг. При этом ее размах крайне невелик — это говорит о том, что желающих фиксировать прибыль после сильного роста в четверг немного, трейдеры и инвесторы верят в продолжение роста.

• Вместе с тем акции вернулись выше 200-дневной скользящей, а на выходных также пробили локальный нисходящий тренд, который тянется с середины июля. Это плюс для среднесрочной составляющей.

• В течение недели можно ожидать продолжения постепенного восстановления и возврата котировок в район 314,5 руб.

• В Индексе МосБиржи в пятницу была схожая динамика. Фактически отката после активного роста в четверг не последовало. За выходные бенчмарк еще немного прибавил. Участники рынка ждут более высоких цен на краткосрочном горизонте.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу прибавил 0,53%. С утра фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,3%. Индексы АТР с утра растут. Фьючерс на Brent на Мосбирже в пятницу прибавил 0,34%, на мировых площадках нефть с утра теряет 0,4% и находится на отметке $61.

Уровни сопротивления: 305,9 / 314,2 / 320,2 Уровни поддержки: 299,8 / 295,5 / 288,7

Долгосрочная картина

• Бумага торгуется на 22% ниже исторического максимума. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

• Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции.

• Остановить снижение котировок удалось в декабре. Катализатором выступило решение ЦБ не повышать ключевую ставку. Среднесрочный тренд сменился на восходящий.

• Ближайшие среднесрочные цели — возврат выше 200-дневной скользящей и закрепление выше долгосрочной нисходящей трендовой от октября 2021 г.

• На недельном графике образовался сигнал роста. На прошлой неделе закрылись полнотелой бычьей свечой, обновив при этом максимумы предшествующей недели. Важно, что рост начался после спуска к долгосрочной восходящей трендовой. На недельном графике ближайшая поддержка проходит в районе 320 руб.

• Взгляд аналитиков БКС на акции «Нейтральный», цель на горизонте года — 370 руб.

Видеотеханализ

