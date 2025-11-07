Прогноз по цене акций Сбербанка. Движение в диапазоне 290–300

Вчера обыкновенные акции Сбера понизились на 0,48%, до 294,27 руб. Объем торгов составил 7,1 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,15%, до 294,7 руб.

Краткосрочная картина

• Сдержанное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. В первой половине дня акции просели вместе с рынком. Позднее они не сумели отыграть свою просадку в отличие от Индекса МосБиржи, прибавившего 0,02%. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового «Треугольника». Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует.

• Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги далеки от состояния перепроданности или перекупленности.

• Сегодня акции Сбера продолжат движение около текущего уровня, в средней части недельного диапазона 290–300 руб. Среднесрочной целью и сопротивлением остается круглый уровень 300 руб. Стимулом для приближения к этой отметке способен послужить выход позитивных новостей.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 1,12%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 0,5%, до $63,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 297 / 299 / 300 Уровни поддержки: 292 / 290 / 289

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 24%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В начале ноября 2025 г. акции Сбера удерживаются ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 26% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций