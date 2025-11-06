Прогноз по цене акций Сбербанка. Продолжается движение под уровнем 300

В среду обыкновенные акции Сбера понизились на 0,79%, до 295,7 руб. Объем торгов составил 10 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,36%, до 296,67 руб.

Краткосрочная картина

• Умеренное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Внутри дня акции демонстрировали разнонаправленное движение. Однако в них возобладали распродажи вслед за общим ухудшением настроений на рынке. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового треугольника. Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует.

• Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги далеки от состояния перепроданности или перекупленности.

• Сегодня акции Сбера продолжат движение около текущего уровня. Близкой среднесрочной целью и сопротивлением остается круглый уровень 300 руб. Стимулом для приближения к указанной отметке способен послужить выход каких-либо позитивных новостей.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,37%. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 0,4%, до $63,8 за баррель.

Уровни сопротивления: 299 / 300 / 302 Уровни поддержки: 294 / 292,5 / 290

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 24%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В начале ноября 2025 г. акции Сбера удерживаются ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 25% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций