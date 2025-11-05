Прогноз по цене акций Сбербанка. Уровень 300

В понедельник обыкновенные акции Сбера повысились на 1,48%, до 298,04 руб. Объем торгов составил 5,4 млрд руб. На утренней сессии бумаги дешевеют на 0,68%, до 296,02 руб.

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости в нерабочий день сопровождалось невысоким торговым оборотом. Акции продолжили наметившийся ранее отскок от трехнедельного минимума. Сопротивление было встречено на подступах к значимому круглому уровню 300 руб. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового треугольника. Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует.

• Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги сейчас далеки от состояния перекупленности или перепроданности.

• Сегодня утром акции Сбера растеряли часть недавнего прироста. Недельный восходящий тренд пока не сломлен, поэтому близкой среднесрочной целью и сопротивлением остается круглый уровень 300 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 1,17%. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent торгуется с минимальным изменением в районе $64,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 300 / 302 / 306 Уровни поддержки: 295 / 292 / 290

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 24%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В начале ноября 2025 г. акции Сбера удерживаются ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 25% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций