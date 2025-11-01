Прогноз по цене акций Сбербанка. Наметилась консолидация в рамках 290–298

Вчера обыкновенные акции Сбера понизились на 1,43%, до 291,89 руб. Объем торгов составил 9,3 млрд руб. На утренней сессии бумаги дорожают на 0,72%, до 294 руб.

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости сопровождался средним торговым оборотом. Акции приостановили наметившийся ранее отскок от трехнедельного минимума. Распродажи были вызваны общим ухудшением настроений на рынке. Индекс МосБиржи вчера просел на 1,5%. На дневном графике продолжается волатильное движение в рамках полугодового «Треугольника». Явно выраженный среднесрочный тренд отсутствует.

• Закрытие состоялось на грани 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги еще далеки от состояния перепроданности.

• Сегодня утром акции Сбера уже отыграли часть вчерашней просадки. Теперь они способны перейти в состояние консолидации в границах 290–298 руб. Значимой среднесрочной целью и сопротивлением остается круглый уровень 300 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,26%. Влияние внешнего фона на торги в рабочую субботу будет несущественным.

Уровни сопротивления: 295 / 298 / 300 Уровни поддержки: 290 / 287 / 283

Долгосрочная картина

• От рекордных уровней цена бумаг потеряла 24%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний восходящий тренд, берущий начало с 2014 г.

• В начале ноября 2025 г. акции Сбера удерживаются ниже 200-дневной скользящей средней цены и значимого круглого уровня 300 руб. Несмотря на это, долгосрочная техническая картина остается умеренно позитивной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости на 26% от текущего уровня.

Видеотеханализ

