Прогноз по цене акций Ростелекома. Среднесрочная цель роста — уровень 70

Вчера обыкновенные акции Ростелекома повысились в цене на 3,58%, до 66,53 руб. Объем торгов составил 0,4 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 2,32% до 64,96 руб.

Краткосрочная картина

• Сильный прирост стоимости сопровождался средним торговым оборотом. Бумаги продолжили двухнедельное восходящее движение после недавнего разворота вверх от четырехмесячного минимума. Среднесрочная техническая картина существенно улучшилась за последнее дни. Заметная утренняя просадка ее пока не испортила.

• В результате вчерашних покупок закрытие состоялось существенно выше 200-часовой скользящей средней цены. Однако с учетом утренней просадки сложилась скорее нейтральная краткосрочная техническая картина. Умеренно низкое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги еще далеки от состояния перепроданности.

• В ближайшие дни в акциях Ростелекома вероятны дальнейшие попытки восстановительного роста. Значимой среднесрочной целью выступает уровень 70. Однако его достижение может затянуться с учетом видимого замедления темпов подъема.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 1,07%. Фьючерсы на S&P 500 утром незначительно понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,2%, до $60,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 67 / 68 / 68,5 Уровни поддержки: 64,5 / 63,5 / 63

Долгосрочная картина

• Обыкновенные акции Ростелекома долгое время не показывают сильного прироста стоимости и сейчас торгуются на уровне 2000 г. Это отчасти объясняется и компенсируется тем, что бумаги относятся к дивидендным.

• В середине октября акции сумели превысить 200-дневную скользящую среднюю цену, но это пока лишь среднесрочное движение. Долгосрочная техническая картина остается нейтральной.

• Прогноз по цене обычки Ростелекома на горизонте года составляет 75 руб. Это подразумевает потенциальное повышение стоимости в пределах 15% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций