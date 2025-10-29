Прогноз по цене акций Роснефти. Вероятна временная стабилизация около уровня 375

Вчера акции Роснефти подорожали на 1,72%, до 376,5 руб. Объем торгов составил 2,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 0,57%, до 374,35 руб.

Краткосрочная картина

• Заметное повышение стоимости сопровождалось увеличенным торговым оборотом. В ходе утренней сессии состоялось обновление минимального значения более чем за два года. Поэтому рост по итогам дня носил характер технического отскока. Среднесрочно акции остаются под давлением на фоне новости о включении Роснефти в санкционный список США.

• Закрытие вновь состоялось существенно ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги далеки от состояния перекупленности или перепроданности.

• После недавних заметных движений акции Роснефти способны стабилизироваться около текущего уровня 375 руб. Недавнее ухудшение фундаментальных условий эмитента в результате введения ограничительных мер со стороны США объективно сокращает спрос на бумаги.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,23%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,1%, до $64,3 за баррель.

Уровни сопротивления: 380 / 386 / 390 Уровни поддержки: 370 / 363 / 360

Долгосрочная картина

• В конце октября акции Роснефти обновили минимальное значение с мая 2023 г. Наблюдается дальнейшее развитие среднесрочного нисходящего тренда.

• Бумаги просели сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Недавняя нейтральная долгосрочная техническая картина теперь ухудшилась до негативной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 670 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости в пределах 78% от текущего уровня.

