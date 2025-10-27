Прогноз по цене акций Роснефти. Очередной тест на прочность важной поддержки

В пятницу акции Роснефти незначительно подешевели на 0,01%, до 389,8 руб. Объем торгов составил 1,8 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 1,17%, до 385,25 руб.

Краткосрочная картина

• Незначительное изменение стоимости в пятницу сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги повторно встретили поддержку на подступах к уровню 383 руб. и закрылись существенно лучше просевшего Индекса МосБиржи. Днем ранее бумаги нефтяной компании подверглись распродажам на фоне новости о включении Роснефти в санкционный список США.

• Закрытие вновь состоялось значительно ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась нейтральная краткосрочная техническая картина. Низкое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на близость к состоянию перепроданности.

• Сегодня акции Роснефти способны в очередной раз проверить на прочность близкую долгосрочную поддержку в районе 383 руб. Возможная просадка ниже указанного уровня существенно осложнит среднесрочную техническую картину. Недавнее ухудшение фундаментальных условий эмитента в результате введения ограничительных мер со стороны США объективно сокращает спрос на бумаги.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу прибавил 0,79%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,8%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $66,2 за баррель.

Уровни сопротивления: 398 / 404 / 410 Уровни поддержки: 383 / 375 / 365

Долгосрочная картина

• В конце октября акции Роснефти обновили минимальное значение с мая 2023 г. Наблюдается дальнейшее развитие среднесрочного нисходящего тренда.

• Бумаги просели сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Недавняя нейтральная долгосрочная техническая картина теперь ухудшилась до негативной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 670 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости в пределах 74% от текущего уровня.

