Прогноз по цене акций Роснефти. Ожидается стабилизация в диапазоне 383–404

Вчера акции Роснефти подешевели на 2,4%, до 401,95 руб. Объем торгов составил 2,2 млрд руб. Сегодня в начале основной торговой сессии бумаги падают на 3,5%, до 387,8 руб.

Краткосрочная картина

• Довольно сильный спад стоимости в среду сопровождался средним торговым оборотом. Бумаги нефтяной компании подверглись распродажам под конец вечерней сессии на фоне выхода новости о включении Роснефти в санкционный список США. В полной мере это отыграно уже сегодня. Открытие состоялось с гэпом вниз. В моменте цена проседала на 4,7%, до 383,15 руб.

• Наблюдавшаяся ранее среднесрочная слабость акций Роснефти в значительной степени была обусловлена менее масштабным, чем ожидалось, понижением уровня ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре 2025 г. Бумаги чувствительны к указанному фактору из-за высокой долговой нагрузки эмитента.

• В результате вечерних и утренних распродаж состоялась просадка существенно ниже 200-часовой скользящей средней цены. Негативная краткосрочная техническая картина упрочилась. Низкое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги остаются на грани состояния перепроданности.

• Сегодня акции Роснефти способны стабилизироваться около текущего уровня, в районе 383–404 руб. Накопившаяся перепроданность бумаг сокращает вероятность дальнейшей просадки. Вместе с тем серьезное ухудшение фундаментальных условий эмитента объективно сокращает спрос на бумаги в среднесрочной перспективе.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дорожает на 4,5%, до $65,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 398 / 404 / 410 Уровни поддержки: 388 / 383 / 375

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Роснефти обновили минимальное значение с мая 2023 г. Наблюдается дальнейшее развитие среднесрочного нисходящего тренда.

• Бумаги просели сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены — пока это лишь среднесрочное движение. Однако нейтральная долгосрочная техническая картина теперь рискует ухудшиться до негативной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 670 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости в пределах 73% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций