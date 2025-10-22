Прогноз по цене акций Роснефти. Продолжится консолидация в рамках 397–428

Вчера акции Роснефти подешевели на 2,15%, до 411,95 руб. Объем торгов составил 2,2 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 0,27%, до 410,85 руб.

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости сопровождался повышенным торговым оборотом. Бумаги нефтяной компании просели вместе с Индексом МосБиржи, который потерял 2,99%. Техническая поддержка была ожидаемо встречена на подступах к значимому уровню 400 руб.

• Среднесрочная слабость бумаг Роснефти в значительной степени обусловлена менее масштабным, чем ожидалось, понижением уровня ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре 2025 г. Акции чувствительны к указанному фактору по причине относительно высокой долговой нагрузки эмитента.

• В результате вчерашних распродаж закрытие состоялось несколько ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась негативная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги уже вышли из недавнего состояния перепроданности.

• В ближайшие дни акции Роснефти продолжат консолидацию в рамках трехнедельного диапазона 397–428 руб. На дальнейшую среднесрочную динамику большое влияние могут оказать ожидаемые внешнеполитические новости.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера закрылся с минимальным изменением. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы разнонаправленно отклоняются. Нефть Brent дорожает на 1,8%, до $62,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 417 / 421 / 425 Уровни поддержки: 405 / 401 / 397

Долгосрочная картина

• В середине октября акции Роснефти отскочили от нижней границы пятимесячного диапазона 395–492 руб. Шансы на завершение среднесрочного нисходящего тренда сильно повысились.

• Бумаги просели заметно ниже 200-дневной скользящей средней цены — пока это лишь среднесрочное движение. Долгосрочная техническая картина остается нейтральной.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 670 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости в пределах 63% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций