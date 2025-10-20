Прогноз по цене акций Ренессанс Страхования. Вторая попытка разворота

Акции Ренессанс Страхования в пятницу снизились на 0,23% и достигли 103,08 руб. За период торгов выходного дня акции выросли на 1,48% и достигли 104,58 руб. Объем торгов в пятницу был высоким — 238 млн руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,1% относительно воскресенья.

Краткосрочная картина

• Бумаги вновь вернулись выше 100 руб. на фоне рыночных трендов. Акции Индекса МосБиржи в пятницу торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк вырос на 4,35% по итогам основной сессии, отражая результат предшествующей вечерней сессии. В то же время на вечерних торгах рост составил 0,2% относительно четверга.

• Предыдущая попытка отскока от локального минимума 96 руб. не получила развития и привела к очередному тестированию сформированной опоры. Возврат к росту стал возможен после резкой смены рыночных настроений, поводом для нее послужила геополитика. Несмотря на позитив инвесторов, динамика бумаг выглядит смешано, что ограничивает технические перспективы движения.

• Разворот от 96 руб. сопровождался возвратом выше круглых 100 руб., однако граница не оказывала существенной поддержки при дальнейшем снижении. После ралли четверга и возврата к трехзначным котировкам мы могли наблюдать попытку глубокой пятничной коррекции, в результате которой сформировался бычий пинбар. На торгах в выходные тестировалось сопротивление 105 руб., пробой которого станет сигналом к дальнейшему восстановлению потерь.

• Объем торгов во время роста четверга был ниже, чем при формировании пинбара в пятницу, что также ограничивает технические перспективы. Монетарный фактор остается приоритетным для динамики бумаг финансового сектора, поэтому внешнеполитический прогресс не приводит к избыточным ожиданиям.

• Поводом для резкого улучшения рыночных настроений стал очередной телефонный разговор лидеров США и России. Относительный позитив вносят результаты субботней встречи президентов США и Украины и резкое ослабление рубля.

• Индекс относительной силы в нейтральной зоне. Котировки торгуются ниже EMA 200 на всех таймфремах, кроме часового.

Внешний фон

В пятницу S&P 500 вырос на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 повысился на 0,3%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра нефть марки Brent падает на 0,6% и достигает $61.

Уровни сопротивления: 105 / 114,7 / 123,8 Уровни поддержки 100 / 96 / 91

Долгосрочная картина

• В октябре 2021 г. акции Ренессанс Страхования вышли на IPO по цене размещения 120 руб. за бумагу. В тот же день был достигнут исторический максимум вблизи 150 руб.

• Бумаги следуют восходящему тренду от февраля 2022 г. В декабре 2024 г. акции использовали его в качестве опоры для формирования трехмесячного восходящего канала. Котировки прибавляли более 53% от минимумов декабря.

• В конце марта 2025 г. бумаги пробили восходящий канал и ушли в стремительную коррекцию — за две недели котировки потеряли около 22%. Акции прекратили падение вблизи 200-дневной скользящей средней, после отскока от уровня поддержки 107,4 руб.

• После достижения локального максимума около 135 руб. в августе 2025 г. бумаги перешли к снижению. В ходе падения были пробиты многомесячный восходящий тренд и 200-дневная скользящая средняя. Нисходящая динамика продолжалась вплоть до пробоя 100 руб., после чего наметились технические основания для разворота.

