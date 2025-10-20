Прогноз по цене акций Группы Позитив. Куда пойдем дальше?

В пятницу акции Группы Позитив выросли в цене на 7,09%. Цена закрытия — 1115,4 руб. Объем торгов повышенный — 1,54 млрд руб. Сегодня с утра бумаги в минусе на 1,5%.

Краткосрочная картина

• В пятницу бумаги Группы Позитив сильно выросли в цене в условиях повышенной торговой активности. Российские акции в тот день торговались разнонаправленно. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии вырос на 4,35%, а с учетом вечерней — на 0,2% в сравнении с дополнительной сессией четверга.

• Акции Позитива на утренних торгах в пятницу испытали небольшую просадку, а затем перешли к активному росту. День закрыли вблизи максимальных значений, а на выходных выросли еще немного.

• По итогам пятницы сформировалась полнотелая бычья свеча, которая закрылась на максимумах. Выходные также завершили формациями на продолжение роста.

• Из позитивного стоит отметить, что даже после столь сильного роста в сжатые сроки давление на цену со стороны продавцов невелико. Трейдеры и инвесторы ждут более высоких цен в краткосрочной перспективе.

• Цель на ближайшую неделю — слом нисходящей трендовой, проходящей в районе 1200 руб., а также рост к уровню сопротивления в 1260 руб.

• Динамика Индекса МосБиржи под конец недели была позитивной. После взрывного роста в четверг отката фактически не последовало. На выходных сохранялась умеренно позитивная динамика. На фоне ожиданий от встречи между высокопоставленными лицами РФ и США подъем в начале недели может продолжиться.

Внешний фон

S&P 500 за пятницу прибавил 0,53%, фьючерс на индекс утром в плюсе на 0,3%. Индексы АТР двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в пятницу вырос на 0,34%, на мировых рынках с утра нефть в минусе на 0,9%, на уровне $60,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 1260 / 1378,6 / 1458,6 Уровни поддержки: 1128,2 / 1070,4 / 1034,2

Долгосрочная картина

• Долгосрочная динамика акций Группы Позитив задавалась восходящим трендом от марта 2022 г. В конце октября 2024 г. он был пробит. С исторического максимума бумаги потеряли 64%.

• Акции смогли найти локальную опору на снижении вблизи уровня 1100 руб., откуда после формирования «Двойного дна» удалось развить отскок. Показать устойчивую восходящую динамику не удалось. Ситуация на рынке в последние недели серьезно ухудшилась, и бумаги пришли в район 1000 руб. В этот раз опора была найдена в районе 930 руб., на уровне июля 2022 г.

• На недельном таймфрейме техническая картина начала улучшаться. Предшествующую неделю закрыли свечой «Доджи», что говорило о замедлении нисходящей динамики, а прошлую неделю закрыли полнотелой бычьей свечой. Также на недельном графике образовался сигнал к росту. Промежуточная цель — 1260 руб., основная — 1460 руб.

• Взгляд аналитиков БКС — «Негативный», цель на год — 1000 руб.

