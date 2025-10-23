Прогноз по цене акций ПИК. Волатильная консолидация в области 360–410

Вчера акции ПИК понизились на 1,98%, до 391,3 руб. Объем торгов составил 2,6 млрд руб. На утренней сессии бумаги падают на 0,89%, до 387,8 руб.

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости в среду сопровождался увеличенным торговым оборотом. Акции застройщика не сумели избежать распродаж на фоне общего вечернего ухудшения настроений на рынке. Оно было связано с ужесточением внешних ограничительных мер в отношении РФ.

• Среднесрочная слабость бумаг связана с тревожными корпоративными новостями. Совет директоров эмитента вынес рекомендацию об отмене дивидендной политики и проведении консолидации акций с коэффициентом 100 к 1.

• Закрытие вновь состоялось существенно ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сохранилась негативная краткосрочная техническая картина. Умеренно низкое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на близость к состоянию перепроданности.

• В ближайшие дни в акциях ПИК вероятна волатильная консолидация около текущего уровня. Это обусловлено сильным среднесрочным спадом цены в сочетании с отсутствием объективных факторов в пользу уверенных покупок. Поэтому бумаги могут какое-то время удерживаться в районе 360–410 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 0,53%. Фьючерсы на S&P 500 утром повышаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы разнонаправленно отклоняются. Нефть Brent дорожает на 3,7%, до $64,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 392 / 400 / 406 Уровни поддержки: 380 / 370 / 360

Долгосрочная картина

• В октябре акции ПИК просели сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина стремительно ухудшилась до негативной.

• Слабость бумаг в целом связана с ухудшением фундаментальных условий. В первой половине 2024 г. эмитент попал в санкционный список США и отказался от выплаты годовых дивидендов. Позднее негативную роль сыграло общее осложнение ситуации в секторе жилищного строительства в связи с сокращением доступности льготных ипотечных кредитов. По итогам 2024 г. компания ПИК также не стала выплачивать дивиденды, а теперь и вовсе отменяет дивполитику.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 850 руб. В связи с недавними событиями не исключен пересмотр этой оценки.

БКС Мир инвестиций