Прогноз по цене акций ФосАгро. Устойчивее рынка

Во вторник акции ФосАгро потеряли в цене 0,41%. Цена закрытия — 7020 руб. Торговый объем был средним и составил 0,72 млрд руб. Сегодня с утра акции в минусе на 0,1%.

Краткосрочная картина

• Во вторник бумаги ФосАгро немного потеряли в цене в условиях умеренной торговой активности. Подавляющее большинство российских акций вчера торговалось в нисходящей динамике. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии упал на 4,1%, а вечером финишировал в минусе на 2,93% в сравнении с вечеркой понедельника.

• Акции ФосАгро во вторник испытали небольшую просадку на утренних торгах, но отыграли ее в первой половине основной торговой сессии. Во второй половине дня снижение возобновилось, но на вечерке стартовал отскок. Бумаги закрылись с минимальными потерями.

• По итогам дня сформировалась свеча с длинной тенью снизу. В общей картине она выглядит как формация на продолжение восходящей динамики, которая преобладает с 3-го октября.

• На фоне вчерашнего падения всего российского рынка акции ФосАгро выглядели более устойчиво.

• Опора на снижении была найдена у ближайшей зоны поддержки 6920–6950 руб. и 50-дневной скользящей.

• На фоне роста неопределенности в отношении саммита президентов США и РФ допускается повторное тестирование вчерашних минимумов по Индексу МосБиржи и в бумагах ФосАгро в частности.

Внешний фон

Во вторник S&P 500 закрылся в нуле, с утра фьючерс на индекс в плюсе на 0,2%. Индексы АТР двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже вчера вырос на 0,97%, на международных площадках нефть с утра в плюсе на 1,2% — на уровне $62,1.

Уровни сопротивления: 7143 / 7378 / 7893 Уровни поддержки: 6886 / 6565 / 6285

Долгосрочная картина

• Глобальная динамика акций задается пологим восходящим трендом от августа 2014 г.

• Долгосрочный нисходящий тренд от марта 2022 г. был пробит в середине декабря. В среднесрочной перспективе это открывает дорогу к более высоким целям роста.

• В конце сентября акции вышли вниз из затяжной консолидации, но далее снижение не продолжилось, что позитивно. За прошедшие две недели увидели частичное восстановление котировок. Тем не менее преграда в районе 7140 руб. сохраняется. О направлении дальнейшего движения можно будет судить по поведению котировок вблизи этого уровня.

• Взгляд аналитиков БКС — «Негативный». Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 7300 руб.

БКС Мир инвестиций