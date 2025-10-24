Прогноз по цене акций НЛМК. ЦБ поможет выбрать направление

Акции НЛМК в четверг, 23 октября, снизились на 0,28% и завершили день на отметке 99,38 руб. Объем торгов составил 0,65 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки прибавляют 0,3% и держатся вблизи 99,7 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги НЛМК в середине недели под давлением геополитических новостей продолжили движение вниз и ушли под поддержку в районе 100 руб. В четверг предпринимались попытки продавить котировки к годовому дну, на минимумах акции опускались к 97 руб., но в течение дня удалось отыграть большую часть потереть.

• Сегодня в фокусе внимания — заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, решение может задать направление рынку и в частности акциям сталевара. Аналитики разделились во мнениях: ожидания варьируются от сохранения ставки до снижения на 100 б.п. Мы считаем, что ставка останется на уровне 17%. Подробнее с нашими аргументами можно ознакомиться в специальном материале.

• На утренней сессии акции в небольшом плюсе. Акции вблизи сопротивления в районе круглых 100 руб. Чуть выше, на 102 руб., расположена 200-часовая скользящая средняя, уверенный пробой которой может быстро привести котировки к следующей цели — летним минимумам на 103,7 руб. При закреплении выше ориентир сместится к области 106,2–107,2 — EMA 200 на 4-часовом графике и уровням июньского дна.

• При развитии негативной динамики ближайшая опора — годовое дно на 96,5 руб. Уход под этот уровень обозначит новый ориентир падения — диагональную поддержку по минимальным значениям апреля – июля на 87,6 руб. Ее пробой откроет дорогу в район 75 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил четверг в плюсе на 0,58%, с утра фьючерс прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются с положительной динамикой: японский Nikkei растет на 1,6%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite — на 0,6% и 0,4% соответственно. Нефть Brent с утра опустилась на 0,4%, до $65,7 за баррель.

Уровни сопротивления: 100 / 103,7 / 107,2 Уровни поддержки: 96,5 / 88 / 75

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов: на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — доминирование стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным. Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

