Прогноз по цене акций НЛМК. Добавили волатильности

Акции НЛМК во вторник, 21 октября, упали на 2,55% и завершили день на отметке 101,68 руб. Объем торгов составил 1,16 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки прибавляют 0,1% и держатся вблизи 101,7 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги НЛМК начали неделю со снижения, вернувшись к летним минимумам. Во вторник на старте дня геополитические новости оказали давление на весь рынок, а под конец основной сессии дополнительные вводные еще больше ухудшили сентимент. Акции сталевара на этом фоне протестировали поддержку в районе 100 руб., но на вечерке смогли сократить просадку.

• На утренней сессии акции в символическом плюсе. Ближайшей целью восстановления станет возврат выше диапазона 102,9–103,2 — 200-часовой скользящей средней и минимальных значений лета. При закреплении выше ориентир сместится к области 106,9–107,2 — EMA 200 на 4-часовом графике и уровням июньского дна. Далее в фокусе окажется сопротивление в районе 108,8–110 руб., которое преграждает путь к минимумам прошлого года на 113,2 руб.

• При развитии негативной динамики опорой вновь может выступить протестированный вчера уровень в 100 руб. Уход ниже откроет дорогу к годовому дну на 96,5 руб. Его пробой обозначит новый ориентир падения — диагональную поддержку по минимальным значениям апреля-июля на 88 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил вторник без изменений, с утра фьючерс прибавляет 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно с отрицательной динамикой: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite теряют по 1,3% и 0,4% соответственно, японский Nikkei консолидируется. Нефть Brent с утра поднялась на 1,7%, до $62,3 за баррель.

Уровни сопротивления: 103,2 / 107,2 / 110 Уровни поддержки: 100 / 96,5 / 88

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов: на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — доминирование стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным. Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

