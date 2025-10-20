Прогноз по цене акций НЛМК. Отскок обозначил новые ориентиры

Акции НЛМК в пятницу, 17 октября, выросли на 0,73% и завершили день на отметке 105,08 руб. Объем торгов составил 0,97 млрд руб. Сегодня на утренней сессии, которая отражает и динамику в торговые выходные, котировки прибавляют 1,5% и держатся вблизи 106,5 руб.

Краткосрочная картина

• Бумаги НЛМК в четверг, следуя за улучшением общерыночных настроений на фоне геополитических новостей, смогли развернуться со дна 2025 г. и мощно отскочить. Котировки быстро вернулись выше своих летних минимумов на 103,2 руб. В пятницу, протестировав этот уровень уже в качестве поддержки, акции еще немного продвинулись выше.

• На утренней сессии, которая включает результаты торгов в выходные, акции в хорошем плюсе. Котировки вплотную подошли к области сопротивления 107,2–107,3 — уровням июньского дна и EMA 200 на 4-х часовом графике. RSI на дневном графике чуть выше 50 п., потенциал для роста есть, но на 4-часовом тамфрейме уже в зоне перекупленности, и перед штурмом сопротивления возможна консолидация или небольшом откате. При пробое и закреплении выше ориентир подъема сместится уже к минимумам прошлого года на 113,2 руб. Препятствие на пути к этой цели котировки могут встретить в районе 108,8–110 руб.

• В случае коррекционного снижения ближайшая опора — 103,2–102,7 руб. — летнее дно и 200-часовая скользящая средняя. Уход ниже актуализирует поддержку вблизи 100 руб., а ее слом откроет дорогу к минимумам года на 96,5 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил пятницу в плюсе на 0,53%, с утра фьючерс прибавляет 0,4%. Индексы АТР торгуются с положительной динамикой: японский Nikkei растет на 2,9%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 2,4% и 0,7% соответственно. Нефть Brent с утра опустилась на 0,6%, до $61,1 за баррель.

Уровни сопротивления: 107,3 / 110 / 113,2 Уровни поддержки: 102,7 / 100 / 96,5

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней в районе 121 руб. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в свою Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов: на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — преобладание стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным. Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

БКС Мир инвестиций