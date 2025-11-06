Прогноз по цене акций НЛМК. Зажаты в узком диапазоне

Акции НЛМК в среду, 5 ноября, снизились на 0,74% и завершили день на отметке 99,4 руб. Объем торгов составил 0,45 млрд руб. Сегодня на утренней сессии котировки прибавляют 0,2% и держатся вблизи 99,6 руб.

Краткосрочная картина

• В бумагах НЛМК в рабочий понедельник при низких оборотах наблюдался хороший рост. Акции завершили день на сопротивлении 100 руб., однако уже в среду, следуя за общерыночной динамикой, отступили этот от этой отметки.

• На утренней сессии бумаги в небольшом плюсе. Техническая картина после колебаний пока остается прежней. Акция последнею неделю курсирует в узком боковике с верхней границей на 100 руб. и нижней — на минимумах середины октября (96,5 руб.).

• Выход вверх обозначит новый ориентир восстановления — диапазон 103,4–104. Здесь сосредоточен пул сопротивлений — граница локального нисходящего тренда от летних максимумов, июльские минимумы и EMA 200 на 4-часовом графике. Закрепление выше откроет дорогу к пиковым значением октября на 107,5 руб.

• При развитии негативной динамики и уходе под 96,5 руб., котировки могут быстро вернуться к трехлетнему дну на 94,6 руб. Далее в фокусе окажется диагональная поддержка по минимальным значениям апреля – июля на 86 руб. Промежуточной преградой может стать район 90 руб.

Внешний фон

Индекс S&P 500 завершил среду в плюсе на 0,37%, с утра фьючерс консолидируется. Индексы АТР торгуются с положительной динамикой: японский Nikkei растет на 1,6%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавляют по 1,6% и 0,9% соответственно. Нефть Brent с утра поднялась на 0,3%, до $63,8 за баррель.

Уровни сопротивления: 100 / 104 / 107,5 Уровни поддержки: 96,5 / 94,6 / 90

Долгосрочная картина

• В мае 2024 г. бумаги достигли пиковых значений с лета 2021 г. и начали снижение. В декабре 2024 г. остановка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и надежды на улучшение геополитической ситуации придали акциям НЛМК импульс роста — на максимумах 2025 г. бумаги поднимались выше 168 руб.

Следуя за общерыночными настроениями и неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, котировки откатились. В начале апреля акции полностью нивелировали подъем, а в июне опустились ниже минимумов 2024 г.

• Бумаги в июле смогли выйти из нисходящего тренда от пиковых значений прошлого года и попытались закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. После началось падение, которое увело котировки к новым годовым минимумам.

• Мы внесли коррективы в нашу Стратегию на IV квартал в связи с ожиданием более медленного снижения ключевой ставки. Целевая цена на год акций НЛМК снижена с 140 до 130 руб., взгляд «Нейтральный».

• Среди сдерживающих факторов на внутреннем рынке — стагнация и слабый строительный сезон второй год подряд, на внешнем — доминирование стали из КНР. Сильный рубль пока делает экспорт продукции менее привлекательным.

Катализаторами для НЛМК могут стать рост внутреннего спроса, сокращение выпуска и экспорта стали Китаем, а также укрепление рубля. Нормализация курса, спроса, ставок и восстановление денежного потока вернут возможность платить дивиденды — позитивно для участников рынка.

