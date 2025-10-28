Прогноз по цене акций Магнита. Временная стабилизация около 2800

Вчера акции Магнита понизились на 3,64%, до 2810 руб. Объем торгов составил 1 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,39%, до 2821 руб.

Краткосрочная картина

• Сильный спад стоимости сопровождался умеренным увеличением торгового оборота. Акции торговой сети в очередной раз обновили минимальное значение с февраля 2022 г. Временная поддержка была найдена в районе 2800 руб. Сегодня утром бумаги проседали ниже указанной отметки, но быстро отскочили вверх.

• Закрытие вновь состоялось существенно ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась негативная краткосрочная техническая картина. Утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что бумаги уже вышли из вчерашнего непродолжительного состояния перепроданности.

• В ближайшие дни акции Магнита способны стабилизироваться около текущего уровня, вблизи отметки 2800 руб. Несмотря на относительно низкий уровень, быстрый и сильный отскок пока выглядит маловероятным.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 1,23%. Фьючерсы на S&P 500 утром минимально понижаются в пределах 0,1%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,3%, до $65,4 за баррель.

Уровни сопротивления: 2850 / 2890 / 2930 Уровни поддержки: 2780 / 2760 / 2730

Долгосрочная картина

• К концу октября акции Магнита просели сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Очередное обновление долгосрочного минимума ухудшает перспективы на ближайшие недели.

• Бумаги сдвинулись в нижнюю часть своего многолетнего диапазона. Долгосрочная техническая картина ухудшилась до негативной.

• Прогноз по цене акций Магнита на горизонте года — 4200 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости в пределах 49% от текущего уровня.

БКС Мир инвестиций