Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Первая долгосрочная цель падения достигнута

Акции ЛУКОЙЛа в прошлую пятницу упали на 2,17%. Цена на закрытии составила 5636 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 8,11 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В понедельник акции достигли сформированной цели падения 5510 из долгосрочной картины. Текущий минимум установлен на отметке 5500.

• С текущих уровней риск локального отскока вырастет с пробоем сопротивления 5638. Пока это сопротивление не сломлено, возможно продолжение падения к следующей цели на 5435.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 35 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 5638 и 5500.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,77%, с утра в плюсе на 0,8%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в пятницу упала на 0,41%, с утра в минусе на 0,2%.

Уровни сопротивления: 5638 / 6406 / 6444 Уровни поддержки: 5500 / 5435 / 4965

Долгосрочная картина

• Сценарий перешел на сторону продавцов. В понедельник акции выполнили цель падения 5510. Следующие цели: 5435, 5065 и 5000. Пока нет слома сопротивления 6406, контроль на стороне продавцов.

• В ближайшее время котировки акций будут получать поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

• Мы прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб. на бумагу с доходностью 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли. Ждем итоговую информацию по дивидендам от СД.

БКС Мир инвестиций