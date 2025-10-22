Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Цели отката выполнены, что дальше

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 1,69%. Цена на закрытии составила 6266 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 6,22 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Во вторник акции выполнили цели коррекции 6199–6078 к первому импульсу роста на дневном графике. Минимум установлен на отметке 6080.

• Появилась реакция покупателей. Ждем выход цены из диапазона 6080–6388.

• Первый триггер роста на дневном графике — пробой сопротивления 6388. В этом сценарии бумаги будут стремиться в первую зону 6610–6650. Таким образом произойдет попытка слома сопротивления 6669.

• Если цена пойдет на пробой 6080, то оптимальнее увидеть тест на прочность уровня 5802.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6388 и 6080.

Внешний фон

Индекс S&P 500 во вторник упал на 0,01%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent во вторник выросла на 0,51%, с утра в плюсе на 1,6%.

Уровни сопротивления: 6388 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 6080 / 5802 / 5626

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх — пробой сопротивления 6165,5 — реализован. Пока нет слома поддержки 5802, сценарий на стороне покупателей. Ждем проторговку для оценки следующих целей движения на недельном графике.

• В ближайшее время котировки смогут получить поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

Дивиденды

• Прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие 2025 г. на уровне 352 руб. на акцию с доходностью 6%. Методология расчета выплат, основанная на показателе свободного денежного потока, позволит компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций