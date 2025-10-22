ПрофитОткрыть счет
Читать 3 мин
А
Андрей Мамонтов
Теханализ

Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Цели отката выполнены, что дальше

  1. Краткосрочная картина
  2. Внешний фон
  3. Долгосрочная картина

Акции компании ЛУКОЙЛ на прошлой торговой сессии упали на 1,69%. Цена на закрытии составила 6266 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 6,22 млрд руб.

Краткосрочная картина

• Во вторник акции выполнили цели коррекции 6199–6078 к первому импульсу роста на дневном графике. Минимум установлен на отметке 6080.

• Появилась реакция покупателей. Ждем выход цены из диапазона 6080–6388.

• Первый триггер роста на дневном графике — пробой сопротивления 6388. В этом сценарии бумаги будут стремиться в первую зону 6610–6650. Таким образом произойдет попытка слома сопротивления 6669.

• Если цена пойдет на пробой 6080, то оптимальнее увидеть тест на прочность уровня 5802.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6388 и 6080.

Внешний фон

Индекс S&P 500 во вторник упал на 0,01%, с утра в плюсе на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent во вторник выросла на 0,51%, с утра в плюсе на 1,6%.

Уровни сопротивления: 6388 / 6444 / 6669 Уровни поддержки: 6080 / 5802 / 5626

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх — пробой сопротивления 6165,5 — реализован. Пока нет слома поддержки 5802, сценарий на стороне покупателей. Ждем проторговку для оценки следующих целей движения на недельном графике.

• В ближайшее время котировки смогут получить поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

Дивиденды

• Прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие 2025 г. на уровне 352 руб. на акцию с доходностью 6%. Методология расчета выплат, основанная на показателе свободного денежного потока, позволит компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать