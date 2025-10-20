Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛа. Цели отскока выполнены

Акции компании ЛУКОЙЛ в прошлую пятницу выросли на 2,06%. Цена на закрытии составила 6312,5 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 6,77 млрд руб.

Краткосрочная картина

• В конце недели бумаги продолжили среднесрочный отскок в зону 6235–6298,5. Текущий максимум установлен на отметке 6444.

• За счет слома отметки 6355 допускается попытка коррекции к первому импульсу роста на дневном графике. Ориентир целей снижения указан в долгосрочной картине. Пока нет слома сопротивления 6444, этот сценарий актуален.

• На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6444 и 5802.

Внешний фон

Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,51%, с утра в плюсе 0,4%. Индексы АТР торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в пятницу выросла на 0,38%, с утра в минусе 0,8%.

Уровни сопротивления: 6444 / 6500 / 6669 Уровни поддержки: 6165 / 5802 / 5626

Долгосрочная картина

• Первый триггер разворота наверх реализовался — пробой сопротивления 6165,5. С этой точки допускается коррекция к первому импульсу роста в область 6165–6025. Пока нет слома поддержки 5802, сценарий на стороне покупателей.

• В ближайшее время котировки акций будут получать поддержку за счет погашения квазиказначейского пакета объемом 76 млн акций (11% уставного капитала). В ходе этой операции может быть установлена фиксированная цена выкупа по оферте. Совет директоров принял решение, что база для расчета дивидендов будет увеличена путем исключения расходов на обратный выкуп в размере 654 млрд руб.

• Акции ЛУКОЙЛа торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 3x на следующие 12 месяцев — ниже среднего уровня за последние 10 лет в 3,2x.

Дивиденды

• Мы прогнозируем промежуточный дивиденд за I полугодие текущего года на уровне 352 руб./акц. с доходностью 6%. Методология расчета дивидендов, основанная на показателе свободного денежного потока, может позволить компании показать одну из самых высоких дивдоходностей в отрасли, где принято считать дивиденды как процент от чистой прибыли.

