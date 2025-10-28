Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Где следующая поддержка?

Акции Норникеля в понедельник упали на 6,09% и достигли 118,5 руб. Объем торгов был выше среднего — 3,5 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,5% относительно закрытия понедельника (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги в числе лидеров падения. Акции Индекса МосБиржи торговались преимущественно в минусе. Сам бенчмарк упал на 2,64% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 3,49% относительно пятницы.

• Отсутствие торгов в выходные привело к тому, что фактор усиления внешнеполитического давления закладывался в цены уже на утренних торгах понедельника. До начала основной сессии котировки потеряли около 2,4%. Дальнейшая динамика лишь подтверждала намеченную ранее тенденцию. Бумаги замедляли падение около круглых 120 руб., но к концу дня снижение продолжилось.

• В течение дня были пробиты поддержки в виде горизонтального уровня около 124,5 руб. и 200-дневной скользящей средней. Закрытие торгов произошло вблизи поддержки 118,1 руб., которая выступала опорой для бумаг с начала августа. Потеря всего летнего результата от геополитического позитива приведет к возврату акций ниже 113 руб. Отметим, что данный сценарий является основным.

• Объем торгов в понедельник вырос более чем на 60%, что негативно в контексте падения котировок. Опережающее падение вызвано тем, что акции удерживались лучше рынка, игнорируя коррекцию на рынках платиноидов. Вполне вероятно, что пространство для опережающего снижения еще присутствует, так как бумаги закрылись вблизи дневного минимума. Тем не менее не стоит исключать переменчивость внешнего фона, которая может привести к внезапному V-образному развороту.

• Геополитическая картина не демонстрирует признаков улучшения, стороны делают взаимные заявления о твердости своих позиций. Кроме того, осторожная позиция Банка России получила дополнительные подтверждения после публикации Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В проинфляционном сценарии регулятор допускает диапазон ключевой ставки 16–18%.

• RSI близок к зоне перепроданности. Бумаги торгуются ниже EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

В понедельник S&P 500 в плюсе на 1,23%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 1%, палладий в минусе на 0,4%, медь теряет 0,1%.

Уровни сопротивления: 121,1 / 136,4 / 142,3 Уровни поддержки: 118,1 / 113 / 108,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• Бумаги вновь тестируют 200-дневную скользящую после трех месяцев торгов выше динамической границы.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

