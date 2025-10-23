Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Вновь эскалация

Акции Норникеля в среду упали на 0,55% и достигли 127,3 руб. Объем торгов был выше среднего — 2,82 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,4% относительно закрытия среды (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги продолжают снижение после обострения негативных геополитических ожиданий. Акции Индекса МосБиржи в среду торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк вырос на 0,78% по итогам основной сессии, на вечерних торгах потери составили 1,93% относительно вторника.

• На старте торгов наблюдалось постепенное восстановление потерь, накопленных за вторник. В первой половине дня бумаги прибавляли более 2%, после чего вернулись к уровню закрытия предыдущий дневной свечи. Котировки сохраняли боковую динамику движения с низкой амплитудой до конца дня, после чего произошел всплеск разнонаправленной торговой активности.

• Повышенная волатильность бумаг привела к формированию тревожной технической картины. Попытки восстановить потери пока безуспешны, что привело к формированию достаточно длинной верхней тени свечи. В случае продолжения нисходящей динамики ближайшим ориентиром выступает поддержка около 124,6 руб., устойчивость которой еще не подтверждена. Таким образом ухудшение внешнего фона вполне способно привести к очередному тесту 200-дневной скользящей средней около 121 руб.

• Объем торгов в среду сократился до 2,82 млрд руб., но остался выше среднего уровня. Важно отметить, что не менее 30% дневного оборота пришлось на последние часы вечерней сессии. Этому способствовало появление новостей на внешнеполитической арене. Очередная смена риторики США не полностью заложена в цены, так как рынки в России уже были закрыты. Таким образом на сегодняшних торгах стоит ожидать тестирования ближайших технических поддержек.

• Прочие факторы оказывали разнонаправленное влияние. Цены на металлы платиновой группы и медь умеренно восстановились, что снимает часть давления на котировки. Статистика по еженедельной инфляции в РФ стабильна, что не позволяет говорить об улучшении ожиданий от ближайшего заседания Банка России.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги торгуются выше EMA 200 только на дневном графике.

Внешний фон

В среду S&P 500 в минусе на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Индексы АТР торгуются без единой направленности. На мировых рынках с утра котировки платины растут на 0,5%, палладий в минусе на 1,2%, медь прибавляет 0,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается на фоне частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

