Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. В режиме ожидания

Акции Норникеля в понедельник выросли на 0,5% и достигли 133,54 руб. Объем торгов в пятницу был ниже среднего — 1,8 млрд руб. Сегодня утром бумаги в минусе на 0,7% относительно закрытия понедельника (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги продолжают консолидироваться на уровне торгов выходного дня. Акции Индекса МосБиржи торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк вырос на 0,87% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах потери составили 0,09% относительно воскресенья.

• В очередной раз бумаги теряют в цене на старте торгов, а затем переходят к постепенному росту до конца дня. Небольшая амплитуда колебаний позволяет говорить о продолжении бокового движения, поддерживаемого ожиданиями дипломатических контактов России и США.

• Восстановление утренней просадки к концу дня позволило сформировать бычий пинбар, что позитивно сказывается на технической картине. В процессе боковой консолидации очерчиваются новые технические границы, поэтому затруднительно говорить об отскоке котировок от зоны повышенного интереса покупателей.

• Объем торгов в понедельник сократился вдвое и упал ниже средних значений. После стремительного роста интереса к бумагам в конце прошлой недели закономерно наблюдаем спад активности. Инвесторы оценили новые вводные и нарастили позиции в преддверии ожидаемого геополитического прогресса. Теперь, чтобы вызвать новую волну покупательского спроса, потребуются четкие позитивные сигналы. Иначе высок риск сокращения спекулятивных позиций и потери достижений прошедшей недели.

• Договоренности, достигнутые в ходе телефонного разговора лидеров США и России, постепенно реализуются. Вчера прошли удаленные переговоры между Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Относительным негативом могло выступать приближение принятия 19-го пакета санкций ЕС, однако новость уже была заложена в цены.

• RSI приближается к зоне перекупленности. Бумаги торгуются выше EMA 200 на всех графиках.

Внешний фон

В понедельник S&P 500 вырос на 1,07%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,3%, палладий в минусе на 0,3%, медь теряет 0,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Определенную роль играет крепость рубля, но к концу года допускается его ослабление. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

