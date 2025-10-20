Прогноз по цене акций ГМК Норильский никель. Есть пространство для роста

Акции Норникеля в пятницу упали на 2,1% и достигли 131,52 руб. За торговые выходные бумаги выросли на 1,04%, до 132,88 руб. Объем торгов в пятницу был высоким — 4,3 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,1% относительно закрытия воскресенья (ЕСТЬ ВИДЕО).

Краткосрочная картина

• Бумаги умеренно теряли в цене после сильного восходящего импульса четверга. Акции Индекса МосБиржи в пятницу торговались разнонаправленно. Сам бенчмарк вырос на 4,35% по итогам основной сессии, отражая результат предшествующей вечерки. В то же время на вечерних торгах рост составил 0,2% относительно четверга.

• Котировки перешли к нисходящей коррекции на утренних торгах в пятницу, но уже в первой половине основной сессии потери были восстановлены. Приближение к уровню закрытия четверга спровоцировало очередной откат, который продолжался до конца дня. Торги в субботу были начаты восходящим импульсом на 1,31%, после чего акции перешли к боковой динамике.

• Всплеск активности на фоне геополитического позитива позволил закрепиться выше сопротивления 132,6 руб. Технически остается пространство для продолжения роста. Пробой зоны повышенного интереса продавцов — 135–136, руб. — будет выступать основным препятствием для приближения к среднесрочной цели около 142 руб.

• Объем торгов в пятницу сократился почти на 2 млрд руб., но остался выше среднего уровня. Сдержанная нисходящая коррекция при снижении оборотов позволяет говорить о сохранении позитивных ожиданий. Тем не менее направление дальнейшей динамики будет определяться прогрессом на геополитической арене. В случае появления негативных предпосылок высок риск возврата к поддержкам 124,6 руб. и 120 руб.

• Поводом для резкого улучшения рыночных настроений стал очередной телефонный разговор лидеров США и России. Относительный позитив вносят результаты субботней встречи президентов США и Украины и резкое ослабление рубля.

• RSI в нейтральной зоне. Бумаги уверенно торгуются выше EMA 200 только на дневном таймфрейме. На часовом и 4-часовом графиках скользящие периодически тестируются.

Внешний фон

В пятницу S&P 500 вырос на 0,53%. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,3%. Индексы АТР торгуются преимущественно в плюсе. На мировых рынках с утра котировки платины падают на 0,3%, палладий в минусе на 0,4%, медь растет на 1,1%.

Уровни сопротивления: 136,4 / 142,3 / 150,1 Уровни поддержки: 124,6 / 120,5 / 118,1

Долгосрочная картина

• В феврале 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в долгосрочный падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

• Растущий тренд от января 2009 г. был пробит на фоне эскалации торговой войны в апреле 2025 г. Следующий пологий тренд проходит через минимум декабря 2025 г. на уровне 98.

• С июля текущего года бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней. После тестирования динамической границы котировки перешли к росту.

• Долгосрочная техническая картина выравнивается ввиду частичного ослабления давления текущей конъюнктуры рынка ключевых металлов и снижения ключевой ставки ЦБ. Скорое возобновление дивидендных выплат пока не ожидается.

• Общая восходящая динамика пока сохранена, несмотря на периодические просадки ниже наклонного тренда. Среднесрочный фокус смещается на преодоление 200-недельной скользящей средней, приближающейся к 142 руб.

• Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года составляет 150 руб. Взгляд — «Нейтральный».

Видеотеханализ

